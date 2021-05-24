Наджарян Сурен Нерсесович: история успеха

13:05 24.05.2021

Мы часто пытаемся анализировать истории состоявшихся людей. Каждая такая история — уникальна и неповторима, и единого рецепта успеха, конечно, не существует. Но можно с уверенностью сказать, что успех невозможен без наличия таланта, трудолюбия и огромного стремления к воплощению своей мечты в жизнь. Наджарян Сурен Нерсесович, как никто другой, олицетворяет собой эти качества. О том, мальчик из маленького армянского поселка Кармир сумел достичь самых смелых целей — в нашей статье. Первые шаги к мечте

Мы часто пытаемся анализировать истории состоявшихся людей. Каждая такая история — уникальна и неповторима, и единого рецепта успеха, конечно, не существует. Но можно с уверенностью сказать, что успех невозможен без наличия таланта, трудолюбия и огромного стремления к воплощению своей мечты в жизнь. Наджарян Сурен Нерсесович, как никто другой, олицетворяет собой эти качества. О том, мальчик из маленького армянского поселка Кармир сумел достичь самых смелых целей — в нашей статье.

Первые шаги к мечте

Строителем маленький Сурен хотел стать с детства — и неудивительно, его отец трудился штукатуром на стройке. Мама не работала — на ее плечах лежало домашнее хозяйство и воспитание четырех детей. Обычная семья в советской Армении — большая и дружная, небогатая, но счастливая, именно в такой и родился 7 июня 1957 года Сурен Нерсесович Наджарян, будущий глава крупного московского строительного холдинга.

Но тогда до собственной строительной компании было еще очень далеко. Сначала Сурену нужно было выучиться и получить квалификацию – сначала в Индустриальном техникуме города Камо, затем — в педагогическом институте, по специальности «Общественные технические дисциплины и физика».

После окончании учебы Сурен Нерсесович пришел в строительно-монтажное управление, в котором проработал начальником долгие 12 лет, до 1994 года. Изучил строительство изнутри, освоил его многочисленные нюансы и секреты. На рубеже веков наступило время бурного развития строительных технологий, их стремительного совершенствования и усложнения. И Сурен Нерсесович с головой ушел в изучение новшеств, что со временем вылилось в кандидатскую диссертацию по теме «Битумно-алигомерные композиции для создания материалов строительного назначения».

Активный и неутомимый, Сурен Нерсесович много лет совмещал работу строителя и общественника, был заместителем председателя исполкома района имени Камо по ООП, а затем – народным депутатом местного совета.

В 1994 году Сурен Наджарян принял, пожалуй, самое непростое, даже рискованное решение в своей жизни – переехал вместе со своей, уже большой на тот момент, семьей в Москву. Столица, город возможностей, была тем самым местом, где таланты и идеи Сурена Нерсесовича стало возможным применить наилучшим образом. Результатом эьтого стало создание инвестиционно-строительной компании «Интэс».

Строительство как призвание

ИСК «Интэс» занимается строительством разнообразных объектов в Москве, но любимыми детищами Сурена Наджаряна являются отели. В столице — городе большом, полном исторических мест — требования к гостиницам особенно высокие. Современный отель должен обеспечивать высокий уровень комфорта для гостей, быть безбарьерным, находиться в тихом уютном месте и одновременно рядом с транспортными развязками. А если это еще и исторический центр Москвы — требований становится значительно больше, ведь отель будет соседствовать историческим зданиям или располагаться в одном из старинных домов!

Примером успешного размещения современного отеля в исторической постройке является Mandarin Hotel & Spa Group, расположившийся в великолепном особняке князя Голицына. Как любому старинному зданию, этому особняку требовалась реставрация, именно восстановление исторического облика, а не простой ремонт. И такая реставрация была проведена ИСК «Интэс» в тесном сотрудничестве с историками. В здание было вложено немало средств, сил, души, и столица получила прекрасное историческое здание, а в нем — современный отель высокого уровня, заслуженно любимый гостями Москвы. В таком ответственном подходе — залог успеха ИСК «Интэс» и его создателя, Сурена Нерсесовича Наджаряна.