Как набрать несколько тысяч подписчиков в Телеграм-канале за несколько дней? Интервью с владельцем канала

20:17 25.05.2021

Как говорится, интервью – это отдельный, неповторимый элемент журналистики. Особенно интересны интервью талантливых и успешных людей. Сейчас мы расскажем вам историю человека- владельца канала https://t.me/theworldisgood, который смог за восемь дней набрать аудиторию в 6,5 тысяч подписчиков, потратив всего пару сотен долларов.

Как говорится, интервью – это отдельный, неповторимый элемент журналистики.

Особенно интересны интервью талантливых и успешных людей. Сейчас мы расскажем вам историю человека- владельца канала https://t.me/theworldisgood, который смог за восемь дней набрать аудиторию в 6,5 тысяч подписчиков, потратив всего пару сотен долларов.

И: Здравствуй! Расскажи как возникла твоя идея завести Telegram-канал? Ты до этого пробовал себя в данной амплуа?

Владелец канала: Привет! Нет, это мой первый опыт. Цель была одна – попробовать себя в данном деле и прощупать рынок. Я верю в то, что можно собственноручно создать хороший продакшн и медиа в Телеграм.

И: Какой твой контент на канале? Почему ты пишешь именно об этом?

В.К: Я рассказываю о тех вещах, которые происходят в мире повсеместно, думаю, что мой посыл может помочь подписчикам переключиться с рутинных негативных новостей на позитив.

И: Каким образом ты нашел первых бесплатных подписчиков?

В.К: Как сейчас помню, их было семь: 3 моих аккаунта и 4 знакомых. Потом первые двести пятьдесят человек я набрал с помощью сервиса за 1 доллар.

И: Почему у тебя возникла мысль заниматься раскруткой и рекламой своего Телеграм-канала на других каналах?

В.К: Мне показалось, что необходимо всего три поста, чтобы потенциальная аудитория поняла о чем я пытаюсь сказать в своем канале.

И: По какому принципу ты выбирал каналы для рекламы?

В.К: Меня интересовал актив канал, также важно, чтобы каналы не участвовали в кросс-промо. Выбирая тематики, я отталкивался от интересных фактов, было пару каналов с мемами, цитатами и еще каналы, связанные с политикой. Но мой фаворит - ttps://telega.io/channels/googlefactss/card

И: Расскажи, какую конечную сумму тебе пришлось потратить на рекламу и сколько подписчиков у тебя появилось после?

В.К: За восемь дней рекламы, на которую я потратил в порядке 400 долларов, на меня подписалось свыше 6.400 человек. Я не рассчитывал стоимость одного подписчика.

И: Как ты связывался и общался с владельцами других каналов?

В.К: Спасибо Телеграму, я практически не общался с ними, лишь переписывался в чате. Это удобно и просто, достаточно сильно упростило процесс рекламы.

И: Как, по-твоему мнению, написать хороший рекламный пост? Существуют ли определенные правила?

В.К: Основное правило – это писать просто.. Для большинства каналов у меня было стандартное сообщение «Мой друг запустил интересный канал…», однако для политических я его немного подкорректировал.

И: Есть ли у тебя идеи, как дальше монетизировать канал?

В.К: Я открыт к новым предложениям от различных компаний, не против доната со стороны подписчиков. Именно за счет некоего спонсорства от подписчиков я могу понять и отследить их местоположение.

И: Видно, что на твоем канале есть актив практически под каждым постом. Это их инициатива или ты подталкиваешь их к этому?

В.К: Нет, я практически не провоцирую их на общение, они сами достаточно вовлечены в процесс. Сама концепция канала позитивная и внушает доверие, но я все равно контролирую комментарии и удаляю грязь, если она имеется.

И: Наличие активных комментариев – это важно?

В.К: Естественно, мне кажется, что на каждую тысячу постов должен быть хоть один подписчик, который прокомментирует.

И: Последний и ключевой вопрос: что нужно делать, чтобы завести успешный канал в Телеге?

В.К: Лучший и самый эффективный способ – это набрать свою аудиторию, это важно, чтобы было для кого писать. Если есть люди, будет мотивация работать и создавать контент. Нужно понимать какова ценность твоего канала для людей.

И: Спасибо за твои слова и опыт, которым ты поделился с нами. Думаю, что это станет вдохновением для многих, кто захочет продвигать свой канал.

