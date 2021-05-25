Промокоды и где их искать: разбираемся вместе

20:30 25.05.2021

Выгода – это то, что привлекает многих людей совершать покупки в определенных магазин.

А выгодные покупки в Интернете – это еще лучше, ведь есть возможность получения товара по хорошей цене не выходя из дома. В этой статье мы поговорим про то, как научиться искать выгоду везде с помощью такого инструмента как Kuponarama.

Что такое промокод?

Все слышали это слово, но мало кто понимает его истинное значение. Промокод – это специальное предложение, которое используется в основном в онлайн-магазинах, с помощью которого покупатели получают определенную мотивацию приобрести продукцию. Это может быть хорошая скидка или шанс следующей бесплатной покупки.

Промокод представляет из себя буквенную или цифровую комбинацию, которая дает доступ к специальному предложению. Это может быть не случайный набор символов, а слово, подходящее по тематике или название акции. Часто промокоды названы в честь известных лиц, например, амбассадоров магазина или бренла, блогеров, медийных личностей и так далее.

Особенности промокодов

1. Ограниченность по времени. Конечно, халява – это временное явление. Но промокоды в магазинах – это частое явление, поэтому не стоит расстраиваться, если в какой-то момент они закончились, ведь обязательно появятся новые.

2. Чтобы вам приходила рассылка промокодов, советуем отключать такую функцию, как AdBlock. Данное расширение скрывает контекстную рекламу, а именно в ней зачастую информируется о кодах на скидку, купонах, промокодах и акциях.

3. Промокоды или промо-купон – это одно и то же. Они применяются для того, чтобы получить скидку на акционный продукт.

4. Промокоды распространяются не только на интернет-магазины, но их можно получить в ресторанах общественного питания, строительных магазинах, в магазине парфюмерии, электронной техники и так далее. Это отличный пиар-ход и способ распродать товар для магазинов, поэтому они так часто используются в маркетинге. На сайте Kuponarama можно найти промокоды таких известных магазинов, как Икеа, Эльдорадо, Литрес, Мвидео, Делимобиль и так далее.

