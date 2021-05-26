Чистка шелковых ковров

15:31 26.05.2021

Шелковые ковры – особая деталь интерьера, которая подчеркивает высокий статус и хороший вкус хозяина.

Эти изделия отличаются приятной, шелковистой структурой ворса, нежным перламутровым отливом и натуральностью цветов. Шелковый ковер – вещь дорогостоящая. Даже изготовленный промышленным способом он обойдется в сумму от 15 000 рублей за небольшую «дорожку» 1 на 1,5 метра. А если речь идет о большом по площади изделии, да еще и ручной работы, ценник может достигать 200 000 рублей, а то и больше.

К сожалению для владельцев роскошных шелковых ковров, как и другие изделия они не застрахованы от появления пятен, общего загрязнения и примятия ворса, особенно в местах наибольшей проходимости. И если с периодической сухой чисткой пылесосом особых сложностей не возникает, то очистить деликатный ковер от более серьёзных загрязнителей – задача непростая. Дело в том, что шелковые ковры «боятся» влаги: от излишнего смачивания они начинают деформироваться. Возможна усадка всего изделия или неравномерная усадка, из-за чего на ковре появляются пузыри. Другая проблема – стойкость красителей. Для окрашивания шелка используются довольно мягкие составы: обильное смачивание и применение агрессивных чистящих средств могут привести к их обесцвечиванию и вымыванию.

Как чистят шелковые ковры?

Как же тогда почистить деликатный ковер? Ведь не может же быть такое «сокровище» одноразовым?! Выход есть: это профессиональная химчистка шелковых ковров. Она проводится исключительно на фабрике: если вам предлагают почистить шелковый ковер на дому – не соглашайтесь. Так изделие может быть безвозвратно испорчено. Для шелковых ковров подходит исключительно сухой способ чистки!

Химчистка шелковых ковров проводится на специальной линии в среде органических растворителей и состоит из нескольких этапов:

1. Оценка ковра. Первое, что делает технолог – осматривает ковер и определяет допустимые химические средства, способы обработки и сушки изделия.

2. Обеспыливание на вибрационной машине. Это деликатный способ удалить из изделия пыль, песок и иной мелкий сор как с верхних, так и глубоких слоев ковра.

3. Обработка пятен. Если таковые имеются, локальные загрязнения вручную обрабатывают специально подобранным деликатным пятновыводителем.

4. Чистка ковра. Непосредственно основная обработка проходит в специальной камере при помощи органических растворителей. После чего ковер промывается с минимально допустимым для шелка увлажнением.

5. Сушка ковра. Исходя их технологической карты, составленной мастером, ковер осушивают в центрифуге и просушивают в низкотемпературной камере.

6. Финальная обработка. После чистки ковру наводят лоск: расчёсывают и укладывают ворс и бахрому.

Стоимость чистки шелковых ковров

Как и обслуживание любой «люксовой» вещи – чистка шелковых ковров не может стоить дешево. Это связано с дороговизной как самого оборудования, так и чистящих средств. Другая составляющая – экспертная. Сделать безопасную, но эффективную чистку шелкового ковра под силу только высококвалифицированным мастерам и технологам. Если говорить о цифрах, то средняя цена за чистку шелкового изделия площадью 2 на 3 метра начинается от 20 000 рублей. Это может казаться дорогим удовольствием, но надо помнить, что речь идет об изделии, чья изначальная стоимость – от 200 000 рублей (при подобном размере). И рисковать сохранностью такого дорогостоящего ковра – идея довольно спорная. Лучше заплатить 1/10 от цены, чем получить деформированный ковер, который безвозвратно испортит внешний вид всего помещения.

Материал подготовлен при информационной поддержке компании «Pro Carpet», оказывающей услуги профессиональная химчистка ковров в Москве и Московской области. Официальный сайт компании – https://www.pro-carpet.ru/.