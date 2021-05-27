Профессиональная химчистка штор

10:29 27.05.2021

Шторы – обрамление окна, которое также помогает защититься от излишней освещенности.

А еще это очень важный элемент декора любого помещения: смена портьер способна в корне поменять облик комнаты. И, конечно, аккуратный и опрятный вид штор играет не последнюю роль в восприятии обстановки. К сожалению, поддерживать чистоту портьер бывает не так уж и просто. Если легкий тюль еще возможно постирать в бытовой машинке, то тяжелые портьеры могут попросту не влезть в барабан – по размеру или весу. Поэтому возникает вполне резонный вопрос: а как же ухаживать за шторами?

Стирка штор в прачечной: плюсы и минусы

Многие химчистки вещей предлагают стирку штор на своих линиях. Мощные машины с большой вместимостью позволяют стирать даже очень тяжелые портьеры. В большинстве случаев шторы не только постирают, но и погладят перед отдачей владельцу.

Из очевидных минусов такой обработки – отсутствие штор в течение некоторого времени. Как правило, расстаться с портерами придется на 3-5 дней. Второй минус – необходимость самостоятельно снимать и вешать их: это довольно трудоемкий процесс, который к тому же требует немалых физических усилий. Наконец, даже отглаженные в химчистке шторы, вероятнее всего, помнутся во время транспортировки. Поэтому придется либо отпаривать их после возвращения на карниз, либо гладить повторно до подвешивания.

Любопытный факт: некоторые хозяйки в целях экономии выбирают прачечные самообслуживания. Обычно машины, установленные в таких точках, имеют большую вместимость и вполне могут справиться со стиркой штор. Из минусов: необходимость самостоятельно снимать шторы, везти сырыми (а значит – очень тяжелыми), сушить и гладить их.

Химчистка штор: комфортная альтернатива

Для тех, кто привык к хорошему сервису, оптимальным выбором станет химчистка штор. Она проводится непосредственно на дому у клиента без снятия портьер. При помощи специального мощного экстракторного пылесоса на шторы наносят специализированный моющий состав. Он взаимодействует с загрязнениями и выталкивает их из глубины волокон. После чего шторы промывают водой (она также подается под высоким давлением из экстрактора). Одновременно с промывкой вода и остатки моющего средства всасываются насадкой. Уровень осушения таков, что шторы остаются лишь чуть влажные: они досыхают в естественных условиях за несколько часов.

Благодаря тому, что обработка проводится без снятия, на шторах не остается заломов или иных следов сушки. Сразу после обработки вы получаете портьеры в идеальном виде. Время чистки зависит от размера и типа портьер, но, как правило, не превышает пары часов.

Безусловно, на качество проведения процедуры во многом влияет квалификация мастера: он должен правильно подобрать чистящий состав и метод обработки. Поэтому лучше доверять такую работу только профессионалам. Жителям Москвы и Подмосковья мы можем порекомендовать компанию «ЛабКлин»: заказать качественную химчистку штор вы можете здесь. В штате компании работают только опытные мастера, которые гарантированно вернут вашим портьерам чистоту и свежесть.

Сколько стоит химчистка штор?

Стоимость профессиональной химчистки портьер зависит от их типа, а также размера. Чистка комплекта из 2 стандартных штор шириной 1,8 метра и тюли обойдется в 4-5 тысяч рублей. Проводить процедуру следует 1-2 раза в год в зависимости от типа портьер, а также условий эксплуатации: в доме, находящемся возе крупной автомагистрали, в котором часто открывают окна на проветривание, шторы будут загрязняться быстрее, чем в квартире, находящейся в глубине района.

Материал подготовлен при информационной поддержке компании «ЛабКлин» https://lab-clean.ru/.