Ритуальные товары для кремации в Москве: что выбирать и где заказывать?

05:49 30.05.2021

Разве не прав эквадорский писатель Хуан Монтальво, когда высказался следующим образом: "Старость - это остров, окруженный смертью"?

Ведь с него путь только в одну сторону - в могилу. Но сейчас в Москве похороны совершаются еще и с помощью крематория. Это обходится даже дешевле, чем погребение на кладбище. Только необходимо знать, что придется покупать для кремации, какие понадобятся траурные атрибуты. О чем может идти речь?

Траурные атрибуты для кремации

На кремацию часто соглашаются ради того, чтобы сэкономить какие-то деньги на похоронах. И во многом это касается ситуации, что потребуется меньше покупать траурных атрибутов. Здесь понадобится следующее:

- гроб, при покупке которого следует руководствоваться минималистическими соображениями;

- постель для гроба, которая должна быть из натуральной ткани;

- небольшой веночек, который крепится к крышке гроба;

- урна для праха, изготовляемая из разных материалов.

Вот это и все, нет необходимости покупать ни венки, ни букеты живых цветов. То же самое касается и символа для могилы, особенно когда урна с прахом потом будет размещаться в колумбарии. А если речь идет про подзахоронение в родственную могилу, тогда можно и цветы на могилу купить, и хотя бы один венок. Впрочем, и в колумбарии можно поместить возле урны букет цветов, это не запрещается. Как правильно сделать выбор траурных атрибутов и где их лучше всего заказывать?

Заказ траурных атрибутов

Если семья решает кремировать тело родственника, не стоит самостоятельно заниматься покупкой траурных атрибутов. Ведь в этом случае можно допустить грубую ошибку. Для погребения на кладбище подойдет любой гроб. А вот для кремации он должен быть наиболее простым, без металлических ручек или пластиковых элементов. К тому же, материал изготовления при сжигании не должен выделять ядовитых или токсичных веществ. Поэтому есть два варианта покупки траурных атрибутов для кремации. Один из них - это приобрести все необходимое в крематории. А второй - обратиться за помощью в ритуальное агентство.

Второй вариант выглядит более предпочтительно. В этом случае заявка делается на сайте https://utrata.ru/, что идеально подходит как для жителей Москвы, так и Московской области. На сайте дается номер телефона +74952802007, который работает круглые сутки. По нему можно вначале проконсультироваться, что выбрать для кремации и каким должен быть гроб. Цены в в компании ООО "ГРС Утрата" приемлемые, точно ни за что не придется переплачивать. Это относится и к предлагаемым здесь ритуальным услугам. А если речь идет про погребение на кладбище, все необходимое тут также удастся заказать онлайн.

