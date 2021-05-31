Работа в такси: тонкости, заработок, выгода

13:16 31.05.2021

Работать в сфере такси – это достаточно прибыльное дело.

Существует некая статистика, которая показывает, что сейчас количество людей, работающих водителями приравнивается к числу военных. В этой статье мы поговорим про то как происходит ценообразование в такси и про работу в такси в целом, а также как подключиться к Яндекс.Такси.

Как рассчитать доход водителя на сервисе Яндекс.Такси

Яндекс – это масштабная IT-корпорация, и тут нужно понимать, что работать придется в статусной компании. Но для того, чтобы работать там, водителям приходится платить. Расскажем про основные затраты людей, которые устраиваются водителями в сервис Яндекс.Такси:

Существует определенный процент, который необходимо выплачивать таксистам сервису Яндекс.Такси. Он составляет восемнадцать процентов и облагается НДС. Этот налог вычитается из стоимости заказа. Это не единственные траты. Существует так называемое ПО, которое также вычитается из стоимости заказа. Чистый заработок водителя – это стоимость без НДС и ПО, однако, если водитель арендует машину в автопарке у партнерских организаций Яндекс.Такси, то помимо суммы аренды, нужно заплатить комиссию партнеру.

Что влияет на заработок?

1. Марка автомобиля. Так как существует некоторая градация автомобилей по классу обслуживания – эконом, комфорт, бизнес, детский – то на заработок водителя влияет бренд автомобиля. Если вы имеете личный автомобиль повышенного класса, например, фирмы BMW, Lexus, Mercedes, подключение к Яндекс.Такси – это будет прямой путь к финансовому обогащению, ведь вы сможете брать заказ у клиентов, которые хотят ездить бизнес классом.

2. Рейтинг водителя. Так как все все же такси – это услуга, сервис безусловно, очень важен. Платформа Яндекс.Такси поощряет вежливых водителей с хорошим рейтингом, а тех, у кого низкий рейтинг может даже заблокировать или отстранить на какое-то время от поездок. Подводя итоги, чем выше ваш личный рейтинг, тем больше появляется возможностей для получения повышенного дохода. Также, салон авто должен быть в порядке, внешний вид водителя привлекательным, это влияет на оценку.

3. Наличие дополнительных вещей, таких как детское кресло или большой багажник. Также, в крупных городах, водителям актуально знать английский язык. Помимо того, что вы сможете объясниться с клиентом и получить высокую оценку, иностранцы зачастую оставляют хорошие чаевые.



