Какой тип окна выбрать? Разбираемся в вопросе

20:51 2.06.2021

Окна, безусловно, играют очень важную роль в помещении.

Они не только способны расширять или сужать пространство, они также влияют на температуру внутри здания. В этой статье мы поговорим пластиковые окна, а конкретно – какие лучше выбрать.

Пластиковые окна. Преимущества

1. Окна ПВХ могут быть разной ценовой категории: от эконома на премиум класса.

2. Пластиковые окна достаточно хорошо защищают помещение от воздействия погодных условий. Например, пластиковые окна, в большинстве своем – не продуваемые – за счет своей герметичности;

3. Они удобны в эксплуатации – их не надо подкрашивать или подпитывать какими-то составами для того, чтобы они оставались в привлекательном виде.

4. Средний срок службы пластиковых окон оценивается в сорок-пятьдесят лет, что является самым высоким показателем среди видов окон. Пластик не подвергается воздействию внешних факторов, они не выгорают на солнце, а также не сыреют от воды.



Преимущества деревянных окон

1. Деревянные окна придают дому определенный уют. Действительно, никакие другие окна не смогут гармонично смотреть в коттедже, ведь дерево – это натуральный материал, который позволяет максимально окунуться в атмосферу аутентичности.

2. Возможность менять окна. Да-да, деревянные окна можно с легкостью красить в другие цвета, разрисовывать узорами, делая их уникальными. Благодаря специальным пропиткам, предназначенных для деревянных окон, можно увеличить эксплуатационный срок окна.

3. В отличие от пластиковых окон, деревянные с легкостью останавливают возникновение конденсата.

4. Деревянные окна – это экологически чистый продукт, который максимально безопасен для человека.

Вывод

Все вышеперечисленные преимущества – это хорошо, но все-таки: «Какие окна лучше: деревянные или пластиковые»? Это максимально индивидуальный вопрос, все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Не стоит забывать, что деревянные окна в большинстве случаев относятся к классу «евроокон», поэтому они ничуть по качеству не уступают ПВХ. Однако, пластиковые окна – это больше про массовость, ведь соотношение цена/качество на высоте. Компания «Крым Лидер» ни один год занимается оконными делами, поэтому вы смело можете уточнить у них особые характеристики моделей. Более подробную информацию можно найти на их сайте.

