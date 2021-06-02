"Куда отправить ребенка отдыхать?" - Конечно в детский лагерь!

22:15 2.06.2021

Детский лагерь – это отличный способ развлечь ребенка во время каникул.

Действительно, детский лагерь является не только развлекательным местом. Многие родители отправляют детей туда для того, чтобы поправить здоровье. В этой статье мы поговорим про типы детских лагерей и зачем они нужны.

Что такое детский лагерь?

Под детским лагерем подразумевается организация детского сезонного или круглогодичного досуга в целях оздоровления, получения новых навыков, а также социализации. Оздоровительные лагеря особенно популярны в крупных городах, например, в Москве. Из-за бешенных ритмов жизни ребенок, естественно, испытывает стресс, а отсюда могут возникнуть проблемы со здоровьем. Лагерь в Подмосковье поможет восстановить ребенку силы. Там обилие природы, тишина и свежий воздух, которые благоприятно сказываются на физическом и психологическом восприятии ребенка. Детские лагеря могут быть не только для подростков, но и для маленьких детей возрастом от шести лет. Основная функция – это развитие ребенка в рамках безопасности без влияния родителей.

Какие существуют типы детских лагерей?

Классификаций есть несколько и они различаются по таким параметрам, как организация отдыха, по сезонности (определенное время года или круглогодичные), а также по сфере деятельности. Мы рассмотрим их с точки зрения последнего варианта.

1. Языковые лагеря. Пожалуй, они самые популярные на сегодняшний день. Это связано с тем, что английский язык встречается повсеместно, и его знание – это большой плюс для ребенка. Именно там ребенок сможет подтянуть языковые навыки внешкольной и дружеской атмосфере. В большинстве случаев там работают и преподают носители языка.

2. Спортивные лагеря предназначены для более подвижных детей. Там ребенок сможет приобрести физическую форму, а также получить ранее неизведанные умения. Спортивные детские лагеря в свою очередь делятся на специализации: бывают футбольные, горнолыжные, конные и так далее.

3. Туристический лагерь – это настоящее приключение для ребенка, ведь там можно попробовать себя почувствовать настоящим дикарем, пытающимся выживать в суровых условиях. В подобных детских лагерях детей учат грамотно поджигать костер, ставить палатку, уметь ориентироваться в лесной местности, а также участники учатся азам оказания первой мед. помощи.

4. Творческие лагеря нужны тем, кто занимается театром, музыкой, танцами и прочими видами искусств. Это не профессиональные школы, предназначенные для одаренных детей, это место, где каждый ребенок сможет реализовать свой творческий потенциал.

5. Оздоровительный лагерь является местом, где каждый ребенок в возрасте от шести до восемнадцати лет может поправить свое здоровье. Они бывают двух типов – стационарные и палаточные. В таких лагерях дети ведут четкий режим сна, сбалансирована питаются, занимаются подвижной деятельностью, а также культурно развиваются.

6. Необходимо упомянуть, что существуют лагеря с уклонном в военно-патриотическую тематику. Там ребенок изучает азы военного ремесла: собирать/разбирать автомат, погружаться в историю и теорию военного ремесла, приобретать навыки рукопашного боя.

7. В связи с распространением тенденций в осознанному потреблению благ цивилизации, сейчас достаточно модными стали экологические лагеря. В них дети погружаются в тему экологии, что в дальнейшем формирует их мировоззрение насчет природного устройства.

