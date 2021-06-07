Выбор гончарного круга: основные критерии выбора и покупки

10:59 7.06.2021

Многие люди все больше и больше задумываются о том, чтобы начать заниматься рукоделием.

Действительно, умение собственноручно создать вещь – это довольно важный и интересный навык. В этой статье мы поговорим про то, как выбрать гончарный круг. Более подробную информацию о покупке гончарных кругов можно найти на сайте iMold.ru

Немного истории

Впервые глиняные поделки люди стали делать в Каменном веке. С этого началась история возникновения первой посуды, она была, естественно, неровной, так как изготавливалась при помощи рук. Человек научился мастерить предметы только для личного пользования в практических целях. Прогресс не стоял на месте, поэтому в скором времени был изобретен гончарный круг. Естественно, в начале своего становления гончарный круг не был таким как сейчас. На данный момент, гончарный круг – это высокотехнологичный станок, который позволяет изготавливать посуду и изделия из керамики за счет инерции вращения.

Зачем нужен гончарный круг?

Первоначально гончарное мастерство было нужно для изготовления предметов, у которых была направленность на улучшение качества жизни человека – сосуды для употребления пищи, складирования сыпучих веществ и так далее. Время идет и цели модернизировались: теперь гончарное производство включает в себя сферы изготовления предметов интерьера, строительных материалов, украшений и прочего.

Как выбрать гончарный круг?

Существует ряд параметров, анализирую которые можно прийти к некоторым ответом на данный вопрос:

1. От уровня мастерства и навыков зависит приобретение гончарного круга. Если вы только начали заниматься этим делом, можно приобрести самый базовый гончарный круг или взять б/у, а не переплачивать и не покупать профессиональную установку.

2. Уровень вашего бюджета диктует некоторые рамки. Однако, домашний станок в разы дешевле профессионального.

3. Обращайте внимание на производителя гончарного станка. Например, если компания по изготовлению данного оборудования долго держится на рынке, это говорит о качественной работе специалистов, а, соответственно, вызывает доверие потребителей. Также перед покупкой гончарного круга неплохо почитать отзывы реальных людей об интересуемых Вами моделями, чтобы наверняка убедиться в качестве и своем выборе.

4. Собственно говоря, станок должен подбираться индивидуально под человека. Важно, чтобы гончарный станок был удобен, от этого зависит Ваша будущая продуктивность.

5. Тип двигателя также влияет на дальнейшую работу с оборудованием. Есть бесщеточный двигатель, который отличается отсутствием шума и плавностью хода, относится к категории профессиональных кругов. Далее – асинхронный двигатель, отличающийся своей долговечностью. И третий вариант – коллекторный двигатель, являющийся самым бюджетным вариантом. К сожалению, он сильно шумит и не такой долговечный, как предыдущие.