Клининговые услуги как инновация

12:46 7.06.2021

Уборка помещений – это необходимо, но не всегда приятно.

На данный момент существует огромное количество компаний, специализирующихся на уборке квартир в Москве и других регионах России. В этой статье мы поговорим зачем нужны клининговые компании.

Краткая история возникновения клининга как платной услуги

Великобритания – это место, где впервые люди начали убираться за деньги. Это произошло в девятнадцатом веке. Собственно говоря, Англия является родиной Британского института уборочных наук. Именно в начале тридцатых годов девятнадцатого века появилась профессия «уборщик помещений». Собственно, после этого момента культура платной уборки стала развиваться молниеносно. Важнейшим событием стало создание конструкции первого пылесоса, которая была запатентована в 1901 года – «Фырчащего Билли». Не смотря на то, что он был достаточно эффективным, он больше отпугивал людей, чем привлекал их внимание. После клининга во Франции появилась услуга химчистки. Хочется отметить, что процесс становления химчистки как услуги – это максимально экспериментальный способ. Например, скипидар стал активно использоваться только после того, как пьяный французский докер упал в бочку со скипидаров. Он заметил, что засаленные пятна после скипидара исчезли с одежды.

Клининг сейчас – это бизнес. Компании, занимающиеся производством бытовых устройств, постоянно модернизируют технику под запросы современности.

Почему клининг помещений – это прекрасная альтернатива самостоятельной уборке?

Достоинства клининга: