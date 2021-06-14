Короткие свадебные платья: как подобрать хороший вариант

16:01 14.06.2021

Свадьба – одно из самых важных событий в жизни каждой девушки.

Еще с самого детства мы рисуем невест в красивых свадебных платьях, представляя как однажды сами будем стоять в прекрасном образе молодой жены. И вот когда этот день наступает, выбор свадебного платья становится не самым легким делом. Какое выбрать – традиционное длинное и пышное? Или более оригинальный вариант – короткое свадебное платье? Сейчас подобные наряды пользуются все большим спросом.

Выбираем короткое свадебное платье правильно

Все же стоит заметить, что длинные пышные платья медленно, но уверенно уходят в прошлое. Современные свадьбы требуют современных и ярких образов. Короткое одеяние – это уже не вызов обществу, это очаровательность и чувство стиля. Помимо того, что девушка в красивом коротком свадебном платье выглядит просто шикарно и женственно, стоит выделить и другие преимущества таких нарядов:

Комфорт. Ну, конечно, без этого никак, особенно в такой день. Короткое платье не сковывает движения невесты. Девушка будет чувствовать себя максимально легко и свободно, будет активной, танцевать весь вечер, свободно ходить на фотосессии.

Практичность. Короткое свадебное платье не будет пылиться в шкафу долгие годы. Его можно одевать и на другие торжественные мероприятия – фотосессии, вечеринки, свадьбы и др. Главное – разбавляйте образ яркими аксессуарами.

Экономичность. Короткое платье намного выгоднее длинного в пол. Так что не нужно будет выбрасывать баснословные суммы на один только наряд.

Помимо этого, короткие свадебные платья визуально удлиняют ножки невесту, они еще придают изысканности и сексуальности.

Популярные фасоны коротких платьев

А-силуэт. Достаточно популярный вариант. Он представляет собой приталенное платье, которое расходится вниз от талии до колен, напоминая букву А.

Платье-футляр. Достаточно консервативный и строгий вариант, особенно хорошо смотрится на стройных девушках.

Платье-ампир. Расширяется от груди, хорошо подходит полненьким девушкам или беременным.

Baby doll. Вариант, который очень напоминает наряд Барби, воздушный, легкий и пышный.

Платье-трансформер. Многофункциональный вариант, позволяет спереди иметь максимально короткую длину, а сзади наоборот максимально длинную.

По длине платья можно выделить такие виды:

ультракороткое – вариант для девушек без комплексов, так как платье настолько короткое, что закрывает только ягодицы;

выше колен – до 10 см;

до колен;

ниже колен – до середины икры.

С коротким свадебным платьем вы прочувствуете всю легкость такого важного события вашей жизни. Танцуйте, фотографируйтесь, обнимайтесь, кружитесь, получайте максимальное удовольствие от дня вашей чудесной свадьбы. Подобрать идеальный вариант, который будет устраивать вас по всем параметрам, вы можете на сайте салона Диадема

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