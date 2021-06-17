Как повысить оригинальность текста: лучшие советы на 2021 год

13:09 17.06.2021

Под определением «уникальный текст» подразумевается, что контент является оригинальным и больше нигде не дублируется.

Какие существуют способы повысить оригинальность текста в 2021 году самому

Оригинальность играет ключевую роль в поисковом рейтинге. Поисковые алгоритмы строго оценивают уникальный контент и могут наказывать веб-сайты за публикацию дублированного текста. В то время как заимствованный контент может снизить рейтинг поиска, уникальный контент может его улучшить. Фактически, это необходимо для высокого ранжирования в органических результатах поиска.

Эффективные способы, чтобы повысить уникальность текста

Чтобы повысить оригинальность написанного текста рекомендуется полностью поменять структуру предложений. Например, следующая конструкция: «необходимые меры были приняты начальством организации...» может быть заменена на эту: «организация приняла необходимые меры...».

Необходимо установить смысл и постараться изложить его простыми и доступными словами. Например, если в тексте есть предложение: «и затем в данной работе мы предоставляем возможность ознакомиться с фундаментальными результативными решениями выхода из описанной ранее проблемы», - лучше написать: «давайте узнаем, как выйти из этой ситуации».

Также следует разбивать сложные и большие предложения на отдельные компоненты и задействовать другие типы предложений. Если в тексте используется много сложных конструкций, то лучше разбить его на небольшие и понятные.

Рекомендуется использовать синонимы. Они должны отражать смысл слова или словосочетания, например: «на просторах всемирной паутины» - «в сети» или «онлайн». Выбирая синонимы, нужно быть осторожными. Дело в том, что можно использовать устаревшие или неподходящие слова. Допустим, заменить «недвижимость» словом «жилье», тогда как говорится о коммерческих помещениях.

Поможет в поднятии уникальности расшифровка сокращений. Здесь важно не злоупотреблять. Например, можно 2-3 раза в тексте использовать слово «управляющая компания» вместо «УК». Значение сложных сокращений рекомендуется объяснять при первом упоминании. Подобное заменяется обобщенным выражением.

Также можно изменить структуру текста. Начать с выводов по порядку и осторожно возвращаться к предпосылкам по принципу перевернутой пирамиды. Это универсальный способ, актуальный для отдельных небольших предложений и всего текста в целом. Но нужно учитывать, что подобная подача материала больше используется в новостных жанрах. Используя ее, нужно иметь хорошее чувства речи и стиля.

Можно добавить небольшую предысторию и подвести итоги, если таковые отсутствуют. Особенно, если написанное несет свою пользу для читателя.

Важно в любом случае адаптироваться к целевой аудитории. Для этого нужно узнать, на каком веб-сайте будет опубликован текст, ознакомиться с принципами написания статей на этом ресурсе, а затем использовать аналогичный стиль. Это вызовет доверие читателей, и контент будет выглядеть естественным для сайта. Соответственно, повысится кликабельность заголовка, и у статьи будет больше кликов.

Советы по созданию уникального текста

Написать оригинальный текст несложно. Рекомендуется следовать этим советам, чтобы контент был оригинальным и уникальным:

• не копировать текст с других сайтов;

• избегать плагиата, используя собственные слова для описания;

• при написании текста использовать от 3-х источников;

• использовать таблицы и списки;

• придать тексту неповторимую структуру;

• использовать неповторимый стиль;

• добавлять собственные рассуждения;

• объяснять вещи несложным и понятным языком.

Если были использованы все эти рекомендации, но сервисы антиплагиата показывают плохие результаты, то рекомендуется заново переписать текст своими словами.

Источник информации: https://antiplagiatu.net/