Лазерная эпиляция МОВЕО: то, что нужно знать

Многие люди страдают от растительности на теле. 

Казалось бы, в этом нет ничего страшного, тем не менее, удаление волос – это многовековая практика, которой пользуются люди со всего мира. В этой статье мы обсудим такой метод удаления волос, как лазерная эпиляция MOVEO. Более подробную информацию можно найти на сайте https://svspa.ru/nashi-uslugi/body-cosmetology/epilyatsiya/lazernaya-epilyatsiya-moveo

Что такое лазерная эпиляция МОВЕО?

Александритовый лазер, который используется в данном типе эпиляции, разрушает волосяные фолликулы. Также, туда встроен сапфировый наконечник, который работает не вспышками, а обрабатывает зоны определенными скользящими движениями. Такой способ достаточно сильно сократил время сеанса.

Какие преимущества лазерной эпиляции МОВЕО?

Существует ряд основных плюсов, которые можно ощутить, если сравнивать с предыдущими поколениями лазерной эпиляции:
1. Данный способ эпиляции можно применять в любой зоне человеческого тела, даже в особо чувствительных местах;
2. Можно использовать людям с любым фототипом кожи;
3. Такая технология позволяет эффективно удалить волосы, зачастую на всю жизнь;
4. Повторять процедуру нужно немного раз, хватит трех. В редких случаях, лазерную эпиляцию МОВЕО нужно повторять больше восьми раз;
5. МОВЕО исключает возникновения вросших волос;
6. Лазерная эпиляция такого уровня исключает возможность возникновения порезов, ожогов, раздражения на человеческом теле. Такая процедура вообще безболезненная.
7. Как говорилось ранее, лазерная эпиляция МОВЕО совершается в разы быстрее традиционной лазерной эпиляции;
8. Еще один важный плюс – лазерную эпиляцию можно делать всем, ведь на нее отсутствуют противопоказания.

Как проходит данная процедура?

Эпиляция лазером МОВЕО – это идеальный вариант для тех, кто желает быстро, качественно и без боли удалить лишние волосы на теле. Однако, существует ряд человеческих особенностей, которые влияют на дальнейший результат.

Перед началом процедуры, специалист будет спрашивать клиента о том, как часто вы ходите в солярий, как часто у вас контакт с открытым солнцем, принимаете ли вы какие-нибудь лекарственные препараты и так далее. Эти вопросы помогают мастеру определиться как лучше провести вам процедуру.
Далее, за несколько дней до лазерной эпиляции клиенту нужно выбранный участок тела побрить. Перед началом сеанса специалист будет очищать и подготавливать кожу к процедуре. Объем работы мастера влияет на количество потраченного времени, но в среднем сеанс длится от пяти до сорока пяти минут.
 

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