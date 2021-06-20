Зачем нужно сдавать мусор в переработку?

09:11 20.06.2021

На сегодняшний день, экологические проблемы – это одни из самых важных проблем для человека

Ведь те загрязнения, которые появляются в результате жизнедеятельности людей, губят не только флору и фауну планеты, но и здоровье самого человека. Переработка вторсырья – отличный метод ликвидации мусора. В этой статье мы обсудим зачем, как и что можно сдать в переработку. Более подробную информацию можно найти на сайте макулатура.kiev.ua.

Данная компания занимается Приемом вторсырья и металлолома в Киеве по самым высоким ценам.

Что такое переработка вторсырья?

Своими словами, переработка вторсырья – это переработка отхода различного класса для того, чтобы превратить данный мусор во вторичный ресурс. Можно спокойно перерабатывать стекло, металл, бумагу, пластик, создавая из них что-то новое и полезное.

Как происходит процесс переработки?

Принцип переработки базируется на процессе дробления отходов чистых, потом дальнейшее формирование определенный гранул среднего размера или мелких фракцией, и в конце – непосредственное производство объекта.

Как понять что подходит на переработку, а что нет?

Практически любой мусор можно переработать. Однако перед тем, как его переработать, мусор необходимо отсортировать. Существует определенные моменты и правила, которые понадобятся человеку:

Пищевые отходы можно перерабатывать путем установления диспоузера или компостирования;

Многие виды вторсырья имеют определенный тип. Однако практически все можно перерабатывать. Если у вас скопилось достаточно много мусора по типу макулатуры, стекла, банок и так далее, можно спокойно свалить это все в один контейнер для вторсырья, а дальше их сами на станции рассортируют;

Однако перед тем, как отправлять на переработку отходы, их необходимо посушить и помыть;

Нельзя опасные объекты, такие как градусники, батарейки, лекарства с вышедшим сроком давности, а также аккумуляторы сдавать в переработку со всем остальными «обычными» типами отходов. Почему? Потому что в них содержатся ртуть, свинец и другие опасные элементы, которые способны навредить людям и окружающей среде. Для таких отходов существуют специальные пункты приема.

Элементы, которые находятся на ПЭТ-бутылках и других отходах (этикетки, наклейки, скотч и колечки) можно не убирать.

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