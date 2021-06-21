Сухие пайки: что это, зачем и почему

15:11 21.06.2021

Бывают ситуации, когда очень сложно приготовить горячую пищу

Например, в командировках, в походах, в экстренных ситуациях. Однако, это не беда, ведь существует такая незаменимая вещь как сухой паек. В этой статье мы обсудим что такое сухой паек и каких видов они бывают. Посмотреть каталог сухих пайков можно на сайте https://spec-pit.ru/catalog/sukhie_payki_irp/

Что такое сухой паек?

Сухой паек, или же индивидуальный рацион питания – это своего рода набор определенных продуктов, которые подбираются в зависимости от условий. Сухие пайки обычно распространены среди военных, но не стоит забывать, что существует линейка сухих пайков, которые хвалят среднестатистические люди, которые находятся в тяжелых и экстремальных условиях. Обычно такие пайки рассчитаны на один раз.

Что входит в сух.паек?

Естественно, что продукты, которые требует определенных условий, однозначно не будут включены в сухой паек, ведь их можно охарактеризовать как скоропортящиеся. Продукты, из которых состоит сухой паек, обязательно должны быстро усваиваться, содержать микро и макроэлементы, быть готовыми к употреблению (не сырыми), а также быть гиппоалергенными.

Почему сухие пайки – это важно?

Индивидуальный рацион питания – это, действительно, очень важно. Ведь, как говорилось ранее, они предназначены не только для военнослужащих, но и для обычных людей, попавших в тяжелые условия, когда сложно готовить еду. Компании, которые занимаются изготовлением такого рода вещей, должны идеально знать биологические процессы, составлять сбалансированный разнообразный рацион. Помимо этого, сухой паек – это, конечно, не шедевр кулинарного искусства, но, по крайней мере, он должен удовлетворять вкусовые потребности человека. Из плюсов, такие сухие пайки имеют достаточно большой срок годности, что позволяет оставить его «прозапас».

Одной из компаний, которая занимается изготовлением сухих пайков, является фирма СпецПит. СпецПит имеет огромный ассортимент сухих пайков на любой вкус и цвет. Одним из преимуществ является то, что компания предоставляет возможность изготовления индивидуальных рационов питания на заказ. Также клиент может попросить изготовить сух.паек в индивидуальной упаковке.

Какие существуют типы сухих пайков?

Сухие пайки от компании СпецПит разнообразны, хоть и имеют определенную базовую основу. Отличаются они друг от друга дополнительными вкусовыми опциями и их количеством. Индивидуальные рационы питания различаются по весу и составу, отсюда и формируется цена. Подробную информацию можно найти на сайте https://spec-pit.ru/

