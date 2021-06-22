Мужская косметика: отличия от женской, как выбрать, как правильно использовать?

19:38 22.06.2021

Прошли те времена, когда считалось, что мужики не танцуют…точнее, не пользуются косметикой.

Лет 25 появилась мода на метросексуалов, и хотя долгое время к ним относились презрительно, тем не менее, индустрия косметических средств отреагировала на эту тенденцию. Сегодня актуальны другие мужские типажи, но профессиональная косметика для мужчин из модного веяния превратилась в необходимость. На самом деле, на это есть много причин, ведь мужская кожа и волосы очень не похожи на женские.

В чем разница между мужской и женской косметикой

Во-первых, в составе средств. Так, косметика женская направлена на увлажнение, а мужчинам увлажнения нужно не так много, ведь мужская кожа более жирная и плотная.

Во-вторых, отличаются ароматы. Мужские шампуни и гели имеют более резкую и брутальную отдушку.

Кроме того, продукция мужская очищает кожу и волосы более эффективно, ведь поры на мужской коже более склонны к закупориванию, а волосы – к загрязнению.

И наконец, в косметике для сильного пола часто есть компоненты, способствующие росту волос на лице и голове.

Виды и правила выбора

В ассортименте особого отличия от женской косметики нет.

Шампуни. Обычно они борются с жирностью волос, плюс есть средства с миноксидилом против их выпадения.

Кондиционеры. Мужские волосы менее послушны, поэтому они нуждаются в средства, придающие шевелюре эластичность. Их используют сразу после шампуня.

Тоники с оттеночным пигментом. Нужны в том случае, если появилась седина.

Натуральные масла позволяют насытить шевелюру необходимыми для блеска и прочности компонентами. Чаще всего в состав таких средств входят масло какао, кокоса и ши.

Лосьоны. Больше всего нужны в том случае, если волосы выпадают. Воздействуют на луковицы и стержни волоса.

Отдельный разговор – средства для бороды.

Масло. Нужно не только для того, чтобы «подкормить» волосы на лице, но и для того, чтобы они были более послушными. Есть и масла, стимулирующие рост волос на лице. Благодаря им срок отращивания бороды сокращается. Наносится максимально близко к коже лица.

Воск, глина и паста. Тут все понятно. От аналогичных средств для волос они отличаются текстурой. Воски используются перед нанесением масла, иначе они не буду фиксировать.

Бальзамы и маски. Волосам на лице нужно специфическое питание, и они его обеспечивают.

Твердые шампуни. Подходят для длинной бороды, но их нельзя использовать постоянно.

Кондиционеры. Фиксации они не дают, но делают бороду более послушной.

Как выбрать

Разобраться в мужской косметике сегодня сложнее, чем в женской. Но есть несколько простых правил и вещей, на которые следует обратить внимание.

Ищите средства с сертификатом. Он свидетельствует не только о качестве, но и о безопасности средства.

Обращайте внимание на аромат средства. Он тоже должен быть качественным.

Средства нужно выбирать исходя из структуры волос.

Наши бренды

Магазин Еlitekosmetika специализируется на профессиональной косметике для волос и кожи головы, в том числе и мужской.

В нашем арсенале около трех десятков брендов и разновидностей средств: шампуни, масла, краски, лосьоны, пудры и прочее для волос.

Самые популярные:

American Crew. Это не только высококачественные стайлинг-средства для разных типов волос, но и средства тонирующие; CHI. Это огромный выбор средств для ухода за волосами и стайлинга, а также инструменты для укладки волос и бороды; Davines специализируется на шампунях, масках и кондиционерах для волос; Dear Beard специализируется на средствах для бороды и бритья; EPICA Professional известна своими шампунями и кондиционерами.

Также в продаже есть продукция от Loreal Homme, Paul Mitchell, Kerastase, Salon De Flouveil и не только. Сильный пол тоже должен быть прекрасен.

Мы подготоволи для Вас расширенную статью с ТОПом профессиональных косметических средств для сильного пола, переходи и выбирай - https://elitekosmetika.ru/blog/professionalnaya-kosmetika-dlya-muzhchin-sredstva-po-uhodu-za-volosami-licom-i-telom.html