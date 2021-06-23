Топ-5 самых интересных Instagram-блогеров среди российских чиновников

фото pixbay

Несмотря на груз ответственности и расписанный по минутам график, у некоторых российских чиновников остаются силы и время на Instagram.  

Для тех, кто интересуется политикой, мы сделали подборку из пяти самых интересных и ярких аккаунтов.

 

Дмитрий Медведев https://www.instagram.com/damedvedev/

Дмитрий Анатольевич по меркам Instagram старожил — он завел аккаунт еще в 2012 году. На страничке зампреда Совета безопасности РФ можно найти не только публикации о его работе, но и красивые фото природы, которые бывший глава правительства сделал сам. Некоторые снимки набирают десятки тысяч лайков.

 

Марат Хуснуллин https://www.instagram.com/maratkhusnullin_/

Инстаграм вице-премьера российского правительства — окно в мир большой политики. Важнейшие решения, которые обсуждают власти, инфраструктурные мегапроекты, события, оказывающие влияние на нашу жизнь — здесь есть все. А еще поездки и встречи с интересными людьми, веселые или острые комментарии, просьбы и слова поддержки: россияне активно используют эту площадку, чтобы пообщаться с зампредом кабинета министров. Если ваша работа связана со строительством, подписывайтесь на Марата Хуснуллина: вы всегда будете в курсе, как развивается эта сфера, и какие новые ограничения и льготы Правительство введет в 2021 году.

 

Сергей Собянин https://www.instagram.com/p/CPnsS1Infdo/

Аккаунт мэра столицы в красках расскажет, как похорошела Москва в последние годы. Свежие городские новости, последние достижения жителей мегаполиса и фото жемчужин местной архитектуры делают этот блог любопытным для всех.

 

Валентина Матвиенко https://www.instagram.com/p/CPs5qU0oiIa/

Во-первых, это красиво. Аккаунт председателя Совета Федерации — яркий пример того, как в работе государственного чиновника аналитический склад ума сочетается с тонким вкусом.

 

Максим Решетников https://www.instagram.com/reshetnikov_mg/

Занимаетесь бизнесом и интересуетесь российской экономикой? Последние достижения промышленности, планы развития деловой сферы и полезная инфографика ждут вас в аккаунте министра экономического развития России.

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