Что такое кейтеринг? Разбираемся в вопросе

Существует огромное количество мероприятий, где обязательно нужно есть – свадьбы, дни рождения, корпоративы и так далее. 

Однако наблюдается тенденция не отмечать данные события в ресторане, а попробовать провести праздник на природе. В этой статье мы поговорим про кейтеринг.

Что такое кейтеринг?

Кейтеринг – это ресторанные услуги, которые проводятся не в точках общественного питания. Данный формат подразумевает под собой разные варианты услуги – это может быть банкет на природе, например, около пруда или реки, может быть обеденное блюдо в офис и так далее.

Какие услуги предлагает кейтеринг?

1. Обеспечение организации и декорирования помещения/пространства, которое может быть и физическим лицо, и компанией;
2. Кейтеринг – это в первую очередь про еду. Соответственно, необходимо обслуживать гостей с учетом всех ресторанных правил и тонкостей. Заказать канапе с доставкой и множество других блюд можно на сайте https://kostis.ru/
3. Создание определенного индивидуального меню в зависимости от мероприятия;
4. Сервировка стола.

От ресторана требуется только хорошо приготовленная еда, которая готовится либо на самом мероприятии, либо заранее в ресторане, а также доставка еды до места предназначения.

Какие форматы кейтеринга есть?

1. Кофе-брейк – это то, без чего сложно представить конференцию, тренинг или семинар. Обычно под кофе-брейком подразумевается организация легкого питания по типу кофе, соков, чая, булочек, печенья и сандвичей, которые служат некой разрядкой после тяжелой мозговой работы.
2. Фуршет – более классический формат, который используется во время выставок, каких-либо показов и презентаций. Ключевой особенностью фуршета является наличие расширенного меню, а также определенная сервировка блюд, при которой каждый участник фуршета выбирает те блюда, которые ему нравятся, и складывает пищу в собственную тарелку.
3. Банкет – это довольно сложный организационный формат, которые требует более детального подхода. В ход вступает не только качественная и вкусная еда, которая заранее выбрана организаторами банкета, но также и определенная расстановка столов. У каждого гостя есть свое место, которое закреплено за ним. Так же с гостями работает специально обученный персонал.
4. Коктейль-формат – это такой формат кейтеринга, при котором гости сидят за столиками в простой и легкой атмосфере. Персонал предлагает гостям легкие закуски и игристые напитки, а основное меню состоит из разного типа блюд.
 

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