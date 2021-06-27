Основные пункты при подготовке и организации похорон

Смерть одного из членов семьи приносит огромное горе для близких людей.

Они находятся в шокированном состоянии и не знают, что им нужно делать. Рекомендаций на все случаи нет, но основные направления предусмотрены. Это:

1. Уведомление о смертельном случае работников полиции и медиков.
2. Вызов ритуального агента из самостоятельно выбранной похоронной службы.
3. Отправление тела умершего в морг на выявление точных причин смерти.
4. Сообщение о случившемся для родственников, друзей, знакомых.
5. Определение точной даты получения свидетельства о смерти и тела из морга, оплата услуг морга.
6. Заказ в ритуальной службе траурных принадлежностей и аксессуаров.
7. Получение официального Свидетельства о смерти, справки для материальной помощи на захоронение.
8. Выбор места на кладбище, организация копки могилы.
9. Заказ катафалка и другого транспорта.
10. Заказ представителей духовенства, певчей.
11. Аренда места для прощания.
12. Организация доставки в морг гроба и одежды для покойного.
13. Приведение тела покойника в должный вид (омовение, санитарно-косметическая обработка, бальзамирование, ликвидация посмертных образований, нейтрализация неприятного запаха).
14. Доставка гроба с телом домой или к месту прощания.
15. Прощальная церемония.
16. Опускание гроба, формирование могилы.
17. Проведение поминального обеда.

Предпохоронные мероприятия можно выполнять своими силами или поручить отдельные пункты или весь подготовительный ход траурному агенту.

Как выбрать ритуальную службу?

Похоронный бизнес считается одним из самых прибыльных. Родственники умерших не жалеют денег для того, чтобы достойно провести в последний путь навсегда ушедшего от них мужа, отца, сына, деда. Потому еще встречаются случаи, когда на пути горюющих родственников встречаются люди, называющие себя представителями известных в городе траурных агентств. Они обещают ошеломляющие скидки, но на самом деле являются перекупщиками услуг или даже мошенниками. С ними не нужно вести сотрудничество, надо самостоятельно выбирать ритуальное агентство. При этом обращаются в компании, успешно зарекомендовавшие себя на рынке похоронных услуг. Информацию можно получить из интернета, реальных отзывов потребителей, рекомендаций знакомых, которых также постигло траурное горе.

<�Прогрессивный, качественный сервис

Можете выбрать в качестве исполнителя предпохоронных и похоронных мероприятий ООО "Похоронная служба Ритуал". Здесь имеется свой траурный транспорт, бригада переносчиков гроба, выбор ритуальной атрибутики на складах. Благодаря действиям участливых, знающих траурных агентов Ритуал.бел, похоронная процессия будет организована в надлежащем ритме без особенной спешки и задержек.
 

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