Куда обращаться за благоустройством придомовой территории?

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Придомовая территория – это земельный участок, на котором расположено жилое здание.

Для МКД (многоквартирного дома) - это двор и прилегающая к нему территория, которая находится в собственности жильцов. Если речь идёт о новостройках, то благоустройством двора занимается компания-застройщик. Происходит это до ввода объекта в эксплуатацию. В домах старого фонда благоустройство придомовых территорий ложится на плечи жильцов или управляющей компании. Для приведения двора в порядок заключается договор с подрядной организацией, которая выполняет необходимый объём работ в соответствии с утверждённой сметой.

Кто занимается благоустройством

Выбор организации зависит от формы управления домом, но обычно этими вопросами занимается ТСЖ или УК. Решение о благоустройстве придомовой территории принимается собственниками жилья. Для этого проводится общее собрание жильцов, на котором поднимаются следующие вопросы:

  • Необходимость благоустройства;
  • Предложения по реализации проекта, например, с примерами благоустройства дворов соседних МКД;
  • Необходимость внесения объектов благоустройства в состав общедомового имущества;
  • Источники финансирования.

Результаты собрания заносятся в протокол, заверяются подписями. Для реализации проекта нужно получить согласие больше 50% жителей дома.

Ответственность за содержание придомовой территории возлагается на жильцов. В свою очередь, жители дома могут переложить это на управляющую организацию, заключив с ней соответствующий договор, где по пунктам прописаны обязанности по содержанию общедомового имущества.

Что входит в благоустройство

Специалисты компании «Невский Каскад», которая специализируется на благоустройстве дворовых территорий, отмечают, что официального перечня работ не существует. Всё зависит от конкретного проекта, который предлагается жильцами или управляющей компанией. В работы по благоустройству могут входить:

  • Ландшафтное озеленение;
  • Установка малых архитектурных форм: лавочки, урны, вазоны и пр.;
  • Обустройство детских и спортивных площадок;
  • Создание пешеходных дорожек и проездов для автотранспорта;
  • Функциональное и архитектурное освещение;
  • Обустройство наземных парковок;
  • Организация площадок для сбора мусора;
  • Монтаж ограждений, пандусов и пр.;
  • Оформление домов: фасадные таблички, нумерация домов.

Не стоит забывать о том, что подготовленный проект по благоустройству двора не может противоречить законодательным нормам и требованиям.

Особенности благоустройства

При озеленении территорий обязательно учитывается Постановление Горстроя №170. В документе указано, что на придомовых территориях нельзя самовольно вырубать либо пересаживать деревья и кустарники. Также запрещается совершать любые действия, мешающие естественной жизнедеятельности зелёных насаждений. Запрет касается стоянок автотранспорта или складирования мусора в цветниках и на газонах.

Придомовые элементы должны быть безопасны и доступны для всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения. Оборудование детских и спортивных площадок должно удовлетворять требованиям СанПин.

С учётом этих особенностей, благоустройством дворов должны заниматься только профильные организации, имеющие необходимый опыт и оборудование.

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