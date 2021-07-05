Куда обращаться за благоустройством придомовой территории?
Для МКД (многоквартирного дома) - это двор и прилегающая к нему территория, которая находится в собственности жильцов. Если речь идёт о новостройках, то благоустройством двора занимается компания-застройщик. Происходит это до ввода объекта в эксплуатацию. В домах старого фонда благоустройство придомовых территорий ложится на плечи жильцов или управляющей компании. Для приведения двора в порядок заключается договор с подрядной организацией, которая выполняет необходимый объём работ в соответствии с утверждённой сметой.
Кто занимается благоустройством
Выбор организации зависит от формы управления домом, но обычно этими вопросами занимается ТСЖ или УК. Решение о благоустройстве придомовой территории принимается собственниками жилья. Для этого проводится общее собрание жильцов, на котором поднимаются следующие вопросы:
- Необходимость благоустройства;
- Предложения по реализации проекта, например, с примерами благоустройства дворов соседних МКД;
- Необходимость внесения объектов благоустройства в состав общедомового имущества;
- Источники финансирования.
Результаты собрания заносятся в протокол, заверяются подписями. Для реализации проекта нужно получить согласие больше 50% жителей дома.
Ответственность за содержание придомовой территории возлагается на жильцов. В свою очередь, жители дома могут переложить это на управляющую организацию, заключив с ней соответствующий договор, где по пунктам прописаны обязанности по содержанию общедомового имущества.
Что входит в благоустройство
Специалисты компании «Невский Каскад», которая специализируется на благоустройстве дворовых территорий, отмечают, что официального перечня работ не существует. Всё зависит от конкретного проекта, который предлагается жильцами или управляющей компанией. В работы по благоустройству могут входить:
- Ландшафтное озеленение;
- Установка малых архитектурных форм: лавочки, урны, вазоны и пр.;
- Обустройство детских и спортивных площадок;
- Создание пешеходных дорожек и проездов для автотранспорта;
- Функциональное и архитектурное освещение;
- Обустройство наземных парковок;
- Организация площадок для сбора мусора;
- Монтаж ограждений, пандусов и пр.;
- Оформление домов: фасадные таблички, нумерация домов.
Не стоит забывать о том, что подготовленный проект по благоустройству двора не может противоречить законодательным нормам и требованиям.
Особенности благоустройства
При озеленении территорий обязательно учитывается Постановление Горстроя №170. В документе указано, что на придомовых территориях нельзя самовольно вырубать либо пересаживать деревья и кустарники. Также запрещается совершать любые действия, мешающие естественной жизнедеятельности зелёных насаждений. Запрет касается стоянок автотранспорта или складирования мусора в цветниках и на газонах.
Придомовые элементы должны быть безопасны и доступны для всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения. Оборудование детских и спортивных площадок должно удовлетворять требованиям СанПин.
С учётом этих особенностей, благоустройством дворов должны заниматься только профильные организации, имеющие необходимый опыт и оборудование.
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