Почему гранит - это очень хороший материал для строительства объектов?

13:34 7.07.2021

Выбор стройматериала – это достаточно важно, ведь от этого зависит будущее объекта строительства.

Существует огромное количество материалов, в данной статье мы хотели бы отдельно поговорить про гранит и его основные достоинства. Купить гранит можно в различных интернет-магазинах и не только.

Что из себя представляет гранит?

Под гранитом подразумевается природный материал, который используется зачастую для строительства каких-либо объектов. Образуется гранит в результате извержения лавы, когда застывает магма. Цвет пород гранита бывает разный, все зависит от места и страны его добывания.

Основные достоинства и преимущества гранита

Сейчас приведем ряд преимуществ гранита от компании GRANIT-MRAMOR COMPANY:

1. Гранит обладает высокой прочностью, поэтому его по праву можно назвать одним из самых «неубиваемых» материалов – его сложно повредить.

2. Огромным плюсом является противоустойчивость к различному виду бактерий, грибков и плесени;

3. Срок эксплуатации гранита очень высокий. По мнению некоторых экспертов, изделия из гранита могут прослужить более пятьсот лет.

4. Гранит – это максимально декоративный материал, который свидетельствует о высоком статусе человека/владельца дома. Он монументален, узоры гранита уникальны и неповторимы.

5. Термостойкость материала, благодаря которой гранит может легко пережить температурные скачки от ста градусов по Цельсию. Своими словами, материал выдержит температуру в пятьдесят градусов жары, а также мороз ниже шестидесяти градусов;

6. Морозостойкость. Под данным преимуществом подразумевается процесс расширения пор материала за счет замерзания воды, которое может образовываться там из-за дождя или снега. При этом, вследствие этого расширения, не образовываются трещины или сколы на поверхности гранита;

7. Гранитом можно отделывать не только помещения. Этот материал используется для создания пола, потолка, статуй и памятников.

8. Гранит – это прочный материал, его тресканье – это один из главных мифов.