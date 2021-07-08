Выбор модного и удобного школьного рюкзака

07:18 8.07.2021

Выбор школьного рюкзака — гораздо более ответственное дело, чем может показаться на первый взгляд.

Родителям, конечно, важнее всего удобство — сумка должна быть лёгкой, удобной, с ортопедической спинкой. Для ребёнка большее значение имеет внешний вид рюкзака — ему захочется иметь самый модный и красивый портфель в классе, с которым не стыдно пройти по улице. Как же соблюсти баланс между модой и удобством? Чтобы узнать это, мы обратились к новой коллекции школьных рюкзаков на сатйте детского магазина Даниэль.

Спинка и лямки

Качество исполнения этих деталей — первое, на что нужно обратить внимание. Выбирайте изделия с жёсткой ортопедической спинкой с амортизирующей вставкой для поясницы. Это позволит равномерно распределить нагрузку на спину и предотвратить искривление позвоночника.

Лямки обязательно должны быть толстыми, некоторые модели имеют дополнительные вставки в районе плеч для облегчения нагрузки на спину. Важно, чтобы ребёнок носил рюкзак на двух лямках во избежание перекашивания позвоночника на одну сторону.

Материал

Большинство современных рюкзаков производятся из полиэстера. Это прочный и износостойкий материал, выдерживающий большие нагрузки. Полиэстер имеет разную плотность нитей. Оптимальный показатель — 400-600 день. Такие изделия долго не рвутся, а рисунок на них остаётся ярким. Также обратите внимание на качество материалов, из которых сделана фурнитура — молнии, крепления и другие элементы.

Дополнительные опции

Многие модели рюкзаков оснащены дополнительными механизмами и функциями. Вот несколько самых полезных опций:

Спинка и лямки из дышащего материала. Такие модели не дадут ребёнку вспотеть в жару или во время бега.

Грудная стяжка. Многие ею не пользуются, однако она позволяет равномернее распределить нагрузку и надёжно закрепляет рюкзак на спине и плечах.

Жесткий корпус. Дно и стенки рюкзака делаются из более жёстких материалов, благодаря чему учебники и тетради не деформируются.

Водоотталкивающая пропитка. Во время дождя и снега содержимое рюкзака остаётся сухим, а на его поверхности не появляются разводы.

Светоотражатели. Они делают ребёнка заметным в темноте на дороге при свете фар. Эти элементы можно приобрести самостоятельно в любом магазине.

Также стоит обратить внимание на количество и конфигурацию всех отделений. Лучше покупать модели с внутренними кармашками на молнии, где можно удобно и безопасно хранить ключи и деньги.

Учтите, что вес нагруженного рюкзака не должен превышать 10% от веса самого ребёнка. По этой причине всегда стоит предпочесть лёгкие рюкзаки громоздким моделям, которые сами по себе много весят.

Внешний вид

Эстетические качества рюкзака не зря стоят последними в этом списке, ведь все вышеперечисленные моменты гораздо важнее. Однако при выборе школьной сумки всегда учитывайте мнение ребёнка. Лучше всего вместе зайти в магазин и, придя к компромиссу, выбрать модель, которая будет устраивать вас обоих.