Как выбрать правильно входную дверь?

10:50 15.07.2021

Выбор двери в квартиру – это достаточно сложный момент, от которого зависит безопасность всех членов семьи.

К этому вопросу нужно подойти серьезно. В статье мы обсудим по каким критериям выбирать стальные двери в Москве в квартиру.

Какой функционал входной двери?

В первую очередь по ГОСТу 31173 от 2013 года, существуют некоторые критерии и требования, относящиеся к входным дверям. Если кратко, то среди всех свойств особенно выделяются следующие: прочность и способность к сопротивлению теплу, воздуху и звуку.

Обсудим более подробно эти функции.

1. Защита от злоумышленников. Основные цели входной двери – это противостоять взломщик, сделав проникновение на частную территорию максимально шумным, максимально продолжительным.

2. Изоляция от неприятных факторов. К ним относится шум, холод, пыль и сквозняки.

3. Эстетическая составляющая двери. Входная дверь – это первое, что видят гости и хозяева

Как оценить прочность дверной конструкции?

Существует ряд критериев, отвечающих за прочность входной двери:

1. Один из факторов, влияющих на прочность двери, это качество стали. Сталь бывает двух видов – горячекатаная и холоднокатаная. Как показывает практика, холоднокатаная дверь более жесткая и прочная, но стоит она дороже.

2. Толщина полотна и его наполнение. Полотно двери не должно быть меньше семидесяти миллиметров в толщину. Если лист стали равен трем-пяти миллиметрам, это придает лишнюю тяжесть конструкции, вследствие чего необходимо будет ставить тяжелые дверные петли. Тем более, такая дверь считается травмоопасной. Лучше всего выбирать входную дверь, обладающем армированным теплобетоном. Он по праву считается одним из лучших методов заполнения дверного полотна.

3. Дополнительная защита. Если вы хотите еще больше обезопасить территорию и иметь улучшенные защитные качества двери, стоит выбирать входные двери, которые имеют следующие элементы: противосъемный ригель, замок сувальдный или цилиндровый, класс защиты замков 3 или 4.

