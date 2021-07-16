Эволюция химчисток

12:52 16.07.2021

В современном мире активно развиваются технологии, в следствии чего множество людей стало переходить на мобильный формат.

Толчком к этому послужило то, что темп жизнь в наше время существенно увеличился. Большинство людей стремится экономить время, не стоять в очередях, не ходить по огромным магазинам и больше времени уделять своим делам, интересам и семье. Примером тому является распространенность служб различных доставок, онлайн лекций и курсов.

Одной их сфер, выступающих за упрощение дел, которыми люди занимаются каждый день, стала область химчисток, точнее их переход к бесконтактным услугам. Они открыли дверь в мир комфорта клиентов. Концепция безопасных химчисток заключается в том, что вместо привычных нам мест с очередями, где нужно сдавать одежду приёмщику, появились аппараты, которые расположены по всему городу. Давайте разберёмся, в чём же их преимущество.

Любой человек может выбрать наиболее удобную дня него точку, прийти, оставить одежду и потом забрать её в нужный срок, получив уведомление на телефон или отслеживая свой заказ в личном кабинете. Также огромный плюс такого типа химчисток в том, что они работают круглосуточно, без праздников и выходных. Больше не нужно бежать с работы, чтобы забрать любимое платье или куртку, всё стало намного проще, теперь за ними можно будет прийти, когда будет возможность, спокойно выбрав удобное время и место, которое будет по пути. Такие химчистки дарят людям свободу, к которой все так стремятся. На этом их преимущества не заканчиваются, нельзя не упомянуть о том, что и оплата в них используется бесконтактная. Во времена пандемии это однозначно огромный плюс, ведь не у всех есть возможность посещать людные места в такой непростой ситуации. Несмотря на все удобства, стоимость данной услуги не увеличилась, а наоборот, стала несколько ниже, чем в обычных салонах. Это связано, в первую очередь, с уменьшением сотрудников. Благодаря всем последним изменениям, произошедшим в данной области, компании получили возможность направить свои усилия на улучшение качеств предоставляемых услуг.

Бесконтактные химчистки – это новое открытие в сфере обслуживания. Всё больше людей отдают предпочтение новым автоматам вместо устаревших студий. Инновационные технологии данных устройств активно развиваются, а значит, что распространение подобных точек будет увеличиваться и делать быт граждан максимально простым и комфортным.

Одним из первопроходцев данного направления стала компания «Чистотроник» https://chistotronik.ru/. Именно их специалисты ввели термин «умная» химчистка и начали одними из первых внедрять автоматы «Чистотроны» в мир услуг.