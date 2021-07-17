14:57 17.07.2021

Сейчас огромной популярностью пользуются различные духовные практики, которые приводят человека в состояние самопознания и стремления к саморазвитию.

Среди всех учебных организаций, занимающихся развитием человека в рамках своего собственного «я», можно выделить Русскую онлайн школу. В этой статье мы подробно поговорим что она из себя представляет и чему можно там поучиться.

Что такое школа «Славянский мир»?

Под Школой «Славянский мир» подразумевается группа сообщников-единомышленников, которые стремятся коллективно познать себя и начать саморазвиваться. Преподаватели Школы – это не просто люди, это Учителя с большой буквы, имеющие за спиной богатый духовный опыт Они сами создают курсы, которые основываются на достижении личностного роста, полного оздоровления физического и ментального, на решении денежных проблем и вопросов гендерных отношений и так далее.

Главной особенностью данного сообщества является то, что в Школе преподаватели используют систематические знания, которые были придуманы еще Предками. Такие учения строятся на концепции законов природы и вечных законах мироздания, базирующиеся на мысли о несокрушимой связи тела, души и духа. Именно благодаря этой концепции, ученики, прошедшие курсы в онлайн-школа Славянский Мир, показывают огромные успехи в будущей жизни.

Какие курсы предлагает школа «Славянский мир»?

1. Курс «Духовные основы материального мира». Во время данного курсы ученики смогут погрузиться в мир материального достатка, при этом, отпустив в себе мысли и логику бедного человека. Данный онлайн-марафон был создан Андреем Ивашко (Духовный деятель Славянского мира, исследователь ведической культуры, писатель, блогер).

2. Курс «Буквица. Погружение». На данном курсе вы сможете понять и изучить секреты смыслов и обозначения языков Предков, а также применять духовные практики для самопознания и познания окружающей действительности. Курс от автора Андрея Ивашко.

3. Онлайн-марафон от автора Игоря Мехеды под названием «Ведические практики оздоровления». Человек, прошедший данный курс, откроет внутренний поток энергии, усилит внутреннюю искру, а также научится подчинять себе свое здоровье, ментальную составляющую и свои желания в свою пользу.

4. Курс «Сильнее смерти» был создан Евгением Койновым. В нем рассказывается как научиться бороться со страхом смерти, как справляться с ним и как познать свои внутренние возможности в реальном мире.

