Основные параметры качества наручных часов

17:58 20.07.2021

У многих людей старшего возраста сохранились воспоминания, как в конце прошлого века было сложно купить часы

Искали в комиссионных магазинах, где аксессуар продавали по двойной стоимости, или переправляли полулегальным путем из-за границы. Фирменные модели приходилось ждать месяцами, и на это шли лишь настоящие ценители.

Сегодня для покупки часов уже не требуется усилий. Достаточно просто зайти в интернет-магазин, познакомиться с каталогом и заказать то, что понравилось. Особенно большой выбор представлен на сайте https://watch.ua/. А, чтобы не потеряться в многообразии моделей, возьмите на вооружение несколько рекомендаций.

Главные параметры качества часов



Любой человек при покупке дорогостоящих часов справедливо рассчитывает не просто на красоту и презентабельность, но и на высокую точность хода, надежность и долговечность. Чтобы выбрать модель, которая отвечает перечисленным требованиям, необходимо учесть такие характеристики:

Половую принадлежность. Есть 3 вида часов: мужские, женские и унисекс. Последние считаются универсальными, поскольку подходят всем без исключения. Для мужских часов характерны массивность и большие размеры. Такие модели минималистичные, почти не имеют декора, но обладают дополнительными функциями. Женские часы более изящные и декоративные, могут быть украшены драгоценными камнями.

Материал браслета. К этностилю подходят текстильные варианты. Металлические браслеты по сравнению с ними тяжелые, но зато легко защелкиваются. Более легкие — кожаные браслеты, но их может быть тяжело застегнуть самостоятельно.

Принцип работы. По этому критерию выделяют 2 вида часов: кварцевые и механические. Они отличаются источником энергии, которая обеспечивает работу часового механизма. Кварцевые точные, легкие, и их не нужно постоянно заводить, но в них регулярно необходимо менять батарейки. Механические часы оснащены заводным механизмом, поэтому требуют ежедневного подзавода. Ввиду сложного устройства такие модели дороже кварцевых.

Стиль. Как разновидность аксессуаров часы должны соответствовать предпочтениям в одежде. Для делового образа больше подходят классические массивные модели, а для торжественных случаев — изящные, с декором.

Дополнительные функции. Это зависит от предпочтений будущего владельца часов. Кому-то полезен календарь, другим необходимо будильник, а третьим — подсветка в ночное время.

При покупке часов не стоит спешить. Необходимо рассмотреть каждый нюанс, ведь аксессуар выбирается на долгий срок. Кроме того, от качества и стиля часов могут зависеть деловая репутация и уважение окружающих.

