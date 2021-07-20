Основные параметры качества наручных часов

У многих людей старшего возраста сохранились воспоминания, как в конце прошлого века было сложно купить часы 

Искали в комиссионных магазинах, где аксессуар продавали по двойной стоимости, или переправляли полулегальным путем из-за границы. Фирменные модели приходилось ждать месяцами, и на это шли лишь настоящие ценители.

Сегодня для покупки часов уже не требуется усилий. Достаточно просто зайти в интернет-магазин, познакомиться с каталогом и заказать то, что понравилось. Особенно большой выбор представлен на сайте https://watch.ua/. А, чтобы не потеряться в многообразии моделей, возьмите на вооружение несколько рекомендаций.

Главные параметры качества часов


Любой человек при покупке дорогостоящих часов справедливо рассчитывает не просто на красоту и презентабельность, но и на высокую точность хода, надежность и долговечность. Чтобы выбрать модель, которая отвечает перечисленным требованиям, необходимо учесть такие характеристики:

  • Половую принадлежность. Есть 3 вида часов: мужские, женские и унисекс. Последние считаются универсальными, поскольку подходят всем без исключения. Для мужских часов характерны массивность и большие размеры. Такие модели минималистичные, почти не имеют декора, но обладают дополнительными функциями. Женские часы более изящные и декоративные, могут быть украшены драгоценными камнями.
  • Материал браслета. К этностилю подходят текстильные варианты. Металлические браслеты по сравнению с ними тяжелые, но зато легко защелкиваются. Более легкие — кожаные браслеты, но их может быть тяжело застегнуть самостоятельно.
  • Принцип работы. По этому критерию выделяют 2 вида часов: кварцевые и механические. Они отличаются источником энергии, которая обеспечивает работу часового механизма. Кварцевые точные, легкие, и их не нужно постоянно заводить, но в них регулярно необходимо менять батарейки. Механические часы оснащены заводным механизмом, поэтому требуют ежедневного подзавода. Ввиду сложного устройства такие модели дороже кварцевых.
  • Стиль. Как разновидность аксессуаров часы должны соответствовать предпочтениям в одежде. Для делового образа больше подходят классические массивные модели, а для торжественных случаев — изящные, с декором.
  • Дополнительные функции. Это зависит от предпочтений будущего владельца часов. Кому-то полезен календарь, другим необходимо будильник, а третьим — подсветка в ночное время.

При покупке часов не стоит спешить. Необходимо рассмотреть каждый нюанс, ведь аксессуар выбирается на долгий срок. Кроме того, от качества и стиля часов могут зависеть деловая репутация и уважение окружающих.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
Почему Россия не может побороть бедность
© KM.RU, Петр Чайников
«Дерусификация как процесс выдавливания русских с определённых территорий идёт и внутри РФ»
В Екатеринбурге прошел запрещенный властями многотысячный крестный ход
Глобалистские реверансы: Меркель и Байден хотят решать за Россию, кому и как продавать газ
Избранное
Скромный помощник для молодости и красоты
Стоимость электричества для населения может подскочить на 50%
«Дагестанский прыжок» и его последствия
Hi-Fi & Hi-End Show-2021 - главная российская выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса
Горшенев «Звездный мусор»
Ограбь нищего: пенсионеров в России никак не оставят в покое
«Рыбный день» – очередной повод посмеяться над СССР
Нюансы весеннего призыва: дезинфекция, вакцинация, контроль
Как выбрать шторы в спальню? Советы дизайнеров
Виды и особенности тепловых пушек
«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке