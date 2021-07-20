Зачем нужен дизайн офиса? Разбираемся в вопросе

19:31 20.07.2021

Дизайн офиса или любого коммерческого помещения – это, своего рода, лицо компании.

Чем приятнее и современнее дизайнерское решение, тем ярче запоминается фирма, тем больше к ней доверия и интереса. В этой статье мы поговорим про такую вещь, как разработка дизайн проекта офиса.

Зачем нужно оформлять коммерческие помещения?

Можно назвать две основные причины, зачем нужно брендирование офиса:

1. Это важно, в первую очередь, сотрудникам, которые там работают. Доказано, что пространство, внушающее уют, способно повысить продуктивность работников. По мнению профессора психологии Эксетерского университета Крейг Найта, помещение без приятного интерьера с пустыми стенами не дает работникам генерировать идеи и мыслить в креативном направлении.

2. Красиво оформленный и брендированный офис (коммерческое помещение) способен показать определенный статус клиентам.

Студия DESIGNIC: Heartmade подход

Студия дизайна Дизайник уже пять лет специализируется на дизайне коммерческих помещений (офисов) и общественных пространств. Принцип работы, как говорилось выше, Heart made, то есть – «сердечно», что предполагает разработку креативных решений, обеспечение высококачественных работ, и, что немало важно, выполнение требований заказчика в полной мере.

Разработка дизайна коммерческих помещений или общественных пространств – это процесс нелегкий, ведь каждый тип дизайна, в зависимости от функционала помещения, имеет ряд своих особенностей. Например, для общественных пространств нужно использовать определенные материалы и мебель, при этом необходимо задуматься о требованиях ПБ, учитывать уровень шума и освещенность. В компании DESIGNIC работают профессионалы своего дела, которые максимально осведомлены в данных вопросах.

Одним из преимуществ студии дизайна DESIGNIC является возможность разработки дизайна «под ключ», заключающийся в создании индивидуального проекта, удовлетворившего бы ваши требования и подходящего под специфику бизнеса.

