В России побит семилетний рекорд по количеству разводов

09:35 21.07.2021

Россия обновила семилетний рекорд по количеству разводов. Как пишет "Лента.ру", со ссылкой на данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за первые 5 месяцев 2021 года развелись более 251 тысячи супружеских пар.

Таким образом, количество разводов с января по май текущего года выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Отмечается, что рост бракоразводных процессов отмечается во всех регионах страны.

Лидирует по числу разводов Ингушетия, далее следуют Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия. Москва заняла 15 место в данном рейтинге.

Наименьшее количество разводов зафиксировано в Белгородской, Воронежской и Калининградской областях, а также в Хакасии и Ненецком автономном округе.

Как отметили аналитики, в последние 10 лет наблюдается уменьшение разрыва между браками и разводами. Так, если в 2012 году браков было на 31% больше, чем разводов, то сейчас эта разница составляет до 6%.