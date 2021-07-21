В России побит семилетний рекорд по количеству разводов
Россия обновила семилетний рекорд по количеству разводов. Как пишет "Лента.ру", со ссылкой на данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за первые 5 месяцев 2021 года развелись более 251 тысячи супружеских пар.
Таким образом, количество разводов с января по май текущего года выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Отмечается, что рост бракоразводных процессов отмечается во всех регионах страны.
Лидирует по числу разводов Ингушетия, далее следуют Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия. Москва заняла 15 место в данном рейтинге.
Наименьшее количество разводов зафиксировано в Белгородской, Воронежской и Калининградской областях, а также в Хакасии и Ненецком автономном округе.
Как отметили аналитики, в последние 10 лет наблюдается уменьшение разрыва между браками и разводами. Так, если в 2012 году браков было на 31% больше, чем разводов, то сейчас эта разница составляет до 6%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такие программы на ТВ идут ,что и жениться молодым страшно.Давай поженимся ,Мужское и женское,а с этими ДНК задолбали.Да и блуд стал нормой для многих замужних женшин.
Россия включила механизм самоликвидации. Моральное разложение это и есть самоликвидация общества.
Какое общество такие и семьи. Посмотрите 1 канал. Все дозволено. Какая мораль? У всех на уме только деньги. Все ищут в браке только личную выгоду. Особенно распущенно себя ведут молодые девушки и женщины. Плевать им на семьи. Главное самой пожить в свое удовольствие. Вообще общество в России морально разлагается на глазах.
НЕ МУДРЕНО.Телик на всех эпотажах пропагандирует случайные,беспорядочные, грязные , половые связи называя их свободными и милыми .А без тормоза как мы знаем даже самолет не летает.
ВСЕ БЫЛО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА.