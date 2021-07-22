По зову сердца

13:28 22.07.2021

Благотворительные организации, организующие сборы средств на дорогостоящее лечение, реабилитацию инвалидов, помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, решают проблемы конкретных людей.

А что, если взять и постараться решить вопрос в рамках страны? У частного благотворительного Фонда Булата Утемуратова, который работает в Казахстане с 2014 года, это получается.

Благотворительность по бизнес- принципам

Основатель Фонда – Булат Утемуратов, меценат, бизнесмен и ключевой инвестор группы «Верный Капитал». Решив системно заняться благотворительностью, он изучил опыт США и ведущих стран Европы, и понял, что благотворительный фонд необходимо организовать с использованием тех же принципов, по которым строится бизнес.

В первую очередь были определены приоритетные направления – те, которые требуют больше усилий и поддержки. Это оказались здравоохранение, образование и культура.

Первая цель – аутизм

Реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра – это одна из комплексных задач, которую до сих пор не удавалось решить в широком масштабе ни одной стране. Помощь детям в социализации, а их родителям – в налаживании контакта с ребенком необходима. Эффективные методики работы с такими детьми начали появляться не так давно. При этом количество детей с РАС неуклонно растет, им требуются длительные реабилитационные занятия.

В 2014 году Фонд Булата Утемуратова начал реализацию программы «Аутизм. Мир один для всех». Сейчас уже в 9 крупнейших городах страны работают аутизм-центры «Асыл Мирас», где внедрены самые эффективные методики работы с детьми с РАС. Помощь в них получили более 9700 детей в возрасте до 15 лет. Это 74% всех детей с подтвержденным аутизмом в Казахстане. Чтобы попасть сюда, родителям нужно получить от врачей подтверждение диагноза и дождаться своей очереди. Платить ничего не придется.

Чтобы помочь каждому, в аутизм-центрах занимаются не только реабилитацией детей, но и обучению новым методикам педагогов государственных коррекционных школ и кабинетов всего Казахстана.

Вместе с Красным Полумесяцем

Каждый год Фонд вместе с организацией «Красный Полумесяц Казахстана» оказывает помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий казахстанцам в рамках совместного проекта «Карта помощи».

Помощь пострадавшим от паводков трансформировалась и в постоянный проект «Баламекен». Ее адресатами стали многодетные и малообеспеченные семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. с 2019 по 2021 гг. затраты на этот проект составили $9,2 млн, жилье получили более 350 семей из южных областей Казахстана.

Везде, где нужна помощь

Среди завершенных проектов Фонда – открытие Центра реабилитации для детей с ДЦП, на которое был выделен $1 млн. Здесь одновременно проходят реабилитацию до 300 детей, параллельно ведется обучение реабилитологов из регионов.

В 2020 году завершена реконструкция Главного ботанического сада, расположенного в Алматы. Бюджет работ составил $15 млн. В саду были восстановлены системы орошения, появились новые территории, высажено 174 тыс. новых растений, в том числе новых видов.

В 2020 году Фонд пожертвовал $1,9 млрд на борьбу с COVID-19. Для работы в Нур-Султане и Алматы были срочно закуплены две передвижные ПЦР-лаборатории и 94 тыс. экспресс-тестов. Деятельность этих двух лабораторий была особенно незаменима в период вспышки коронавирусной инфекции в Казахстане в июле 2020 года.

Новые проекты

В 2021 году началась работа со школами. Запущено сразу две инициативы. Первая – это «Академия лидерства», посвященная развитию у детей и подростков критического мышления и формированию лидерских навыков. Программа запускается в пилотном режиме для 15 000 учеников 5-11 классов в Шымкенте и Туркестанской области. В течение следующих пяти лет программа будет запущена еще в 7 областях страны, а общий бюджет программы составит $5 млн.

Вторая инициатива – это проект «Зеленые школы», направленный на развитие экологического мышления. Общий бюджет программы на три года составит около $2 млн. Работа в теплицах позволит дополнить школьную программу практическими занятиями и станет отличной возможностью для учителей проводить интересные факультативные уроки. Школьники будут выращивать овощи, ягоды и зелень, а урожай будет использоваться в демонстрационных проектах и конкурсах между командами школ.

Фонд Булата Утемуратова аккумулирует пожертвования от коммерческих организаций. Проводятся и благотворительные мероприятия. Например, Burabike Fest. Этот велопробег начал проводиться в окрестностях курорта Боровое в 2013 году. Собранные средства (всего порядка $ 3 млн) были направлены на оснащение медицинских учреждений необходимым оборудованием.

Зов души и гражданская позиция

Общий объем помощи от Фонда в 2019-2020 гг. составил около $ 29 млн. В распределении средств и приоритетности различных проектов принимает участие Попечительский совет и лично Булат Утемуратов.

По мнению основателя Фонда, успешность бизнеса должна оцениваться с позиций его общественного блага. «Для меня это не долг, а скорее, зов души и гражданская позиция. С высоты своего опыта и возраста я вижу, где и какую пользу я могу принести Казахстану и делаю это», – говорит Булат Утемуратов.