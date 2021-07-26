Выгодно ли оформлять банкротство физическому лицу?

15:27 26.07.2021

Бывают ситуации, когда единственным вариантом решения бедственного финансового положения является оформление банкротства для физических лиц.

В этой статье мы поговорим, выгодна ли вообще операция оформления банкротства физическим лицам, а более подробно ознакомиться с материалами по банкротству физ. лиц можно, перейдя по этой ссылке.

Выгода банкротства

Причиной, почему многие люди подают на банкротства, может заключаться в том, что человек не может выплатить кредит или займ. Так же нужно отметить, что долги будут копиться как снежный ком, если не предпринять какие-то действия в отношении этого. При определении, стоит ли Вам в конкретном случае становиться банкротом, необходимо знать следующие нюансы:

1. В случае, если бизнесмен/предприниматель, то после получения статуса банкрота, вы на пять лет лишены возможности повторно зарегистрировать ИП, однако, это можно обойти, если, например, оформить банкротство в качестве физического лица, предварительно закрыв ИП.

2. Всегда печально расставаться с дорогими во всех смыслах вещами. Есть два варианта пути – реализовать имущество или реструктурировать долги. Последний метод позволяет банкроту не терять имущество, а только выплатить частично долг.

3. Ваша задолженность по сумме выплат превышает полумиллиона рублей, а имущества для реализации нет… Чтобы упростить оформление банкротства, можно внесудебном порядке пройти все стадии процедуры. Для этой ситуации необходимо дать подтверждение, что работа приставов закончена, так как нет имущества.

4. Определенная выгода от получения процедуры банкротства так же заключается в том, что в конечном счете, могут списаться все долги. Однако, суд и МФЦ в праве не признать Вас банкротом и освободить от обязательств, даже в том случае, если будет подтверждена несостоятельность.

Нужно учитывать, что просто так оформить статус банкротства не получится. Нужно будет пройти проверки, при котором будут смотреть на наличие фактов преднамеренности или фиктивности, а также рассматривать последние сделки, выполненные перед процедурой банкротства и тщательно изучать документы на предмет ошибок. Советуем, перед тем, как идти оформлять банкротство, проконсультируйтесь с юристом или внимательно проанализируйте все детали, чтобы наверняка знать все риски. Ведь очень не хочется получать отказ только по формальной причине.

