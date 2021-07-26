Выгодно ли оформлять банкротство физическому лицу?

Бывают ситуации, когда единственным вариантом решения бедственного финансового положения является оформление банкротства для физических лиц. 

В этой статье мы поговорим, выгодна ли вообще операция оформления банкротства физическим лицам, а более подробно ознакомиться с материалами по банкротству физ. лиц можно, перейдя по этой ссылке.

Выгода банкротства

Причиной, почему многие люди подают на банкротства, может заключаться в том, что человек не может выплатить кредит или займ. Так же нужно отметить, что долги будут копиться как снежный ком, если не предпринять какие-то действия в отношении этого. При определении, стоит ли Вам в конкретном случае становиться банкротом, необходимо знать следующие нюансы:

1. В случае, если бизнесмен/предприниматель, то после получения статуса банкрота, вы на пять лет лишены возможности повторно зарегистрировать ИП, однако, это можно обойти, если, например, оформить банкротство в качестве физического лица, предварительно закрыв ИП.
2. Всегда печально расставаться с дорогими во всех смыслах вещами. Есть два варианта пути – реализовать имущество или реструктурировать долги. Последний метод позволяет банкроту не терять имущество, а только выплатить частично долг.
3. Ваша задолженность по сумме выплат превышает полумиллиона рублей, а имущества для реализации нет… Чтобы упростить оформление банкротства, можно внесудебном порядке пройти все стадии процедуры. Для этой ситуации необходимо дать подтверждение, что работа приставов закончена, так как нет имущества.
4. Определенная выгода от получения процедуры банкротства так же заключается в том, что в конечном счете, могут списаться все долги. Однако, суд и МФЦ в праве не признать Вас банкротом и освободить от обязательств, даже в том случае, если будет подтверждена несостоятельность.

Нужно учитывать, что просто так оформить статус банкротства не получится. Нужно будет пройти проверки, при котором будут смотреть на наличие фактов преднамеренности или фиктивности, а также рассматривать последние сделки, выполненные перед процедурой банкротства и тщательно изучать документы на предмет ошибок. Советуем, перед тем, как идти оформлять банкротство, проконсультируйтесь с юристом или внимательно проанализируйте все детали, чтобы наверняка знать все риски. Ведь очень не хочется получать отказ только по формальной причине.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Как обеспечить международное признание возвращения Крыма в Россию
© KM.RU, Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by
«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику
Власть снова решила «не пущать» Грудинина
Долой дам и господ!
Избранное
Ударим коллекторами по коммунальным неплатежам?
Роль родителей в обучении в раннем детстве
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом? Часть 2
Климатическое оружие: железные дровосеки – хозяева океанов
Визит патриарха Варфоломея усугубит русофобию на Украине
Без консервантов, ГМО и перспектив: что не так с законом об органической продукции
Бывшие республики СССР лишают русских детей будущего
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
Самый ранний овощ. Что нужно знать о редисе?
«Я давно живу на свете и могу свидетельствовать: раньше такого не было. Да, всегда была зависть – чувство вечное и универсальное, но так чтобы полыхать ненавистью – нет, не было»
Определи свой тип личности за пару минут и начни жить заново