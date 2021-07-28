TikTok - самая популярная медиа-платформа среди молодежи

19:49 28.07.2021

TikTok считается самой быстрорастущей платформой социальных сетей. TikTok - это приложение для обмена видео, принадлежащее компании ByteDance. Пользователи могут зарегистрироваться через Facebook, Instagram, Twitter или учетную запись электронной почты. Тик Ток славится своими алгоритмами поиска, которые позволяют пользователям смотреть другие видео и просматривать контент в соответствии с различными трендами и хэштегами.

TikTok считается самой быстрорастущей платформой социальных сетей. TikTok - это приложение для обмена видео, принадлежащее компании ByteDance. Пользователи могут зарегистрироваться через Facebook, Instagram, Twitter или учетную запись электронной почты.

Тик Ток славится своими алгоритмами поиска, которые позволяют пользователям смотреть другие видео и просматривать контент в соответствии с различными трендами и хэштегами.

На сегодняшний день Тик Ток насчитывает 500 миллионов активных пользователей по всему миру. Две трети пользователей моложе 30 лет, а 41% пользователей - в возрасте от 60 до 24 лет. За восемнадцать месяцев средний возраст пользователя вырос в 5,5 раз. Средний пользователь проводит в приложении около 52 минут в день.

Стоит отметить, что платформа Тик Ток – хороший способ заработка для авторов контента. Стоимость рекламы зависит от количества подписчиков и ожидаемого охвата. По этой причине большое количество пользователей стараются как можно быстрее собрать аудиторию различными способами, включая сайт для накрутки Тик Тока .

Популярность

В 2019 году TikTok стал самым скачиваемым приложением в AppStore. В общей сложности 90% пользователей заходят в приложение больше одного раз в день. Ежедневно просматривается более 1 миллиона видеороликов. Средний показатель вовлеченности составляет 29%.

По состоянию на две тысячи восемнадцатый год пользователи данной социальной сети потратили более двадцати трех миллионов долларов на виртуальную валюту Тик Тока (валюта продается в виде монет, которые можно использовать для отправки эмодзи другим пользователям).

Причины популярности

Приложение набрало популярность за счет трендовых хэштегов и вызовов. Они проводятся под руководством сообщества и, как правило, начинаются с одного короткого видео, представляющего конкретную задачу. Идея заключается в том, что люди копируют вызов или трендовую активность и создают свою собственную версию. Вызовы могут появляться и исчезать довольно быстро, но именно те, которые подхватываются знаменитостями или интернет-влиятельными людьми, получают наибольший импульс.

Кажется, что каждые несколько лет появляется новое приложение, которое начинает переопределять то, как мир использует социальные сети. TikTok считается лидером для поколения Z, предлагая еще более разнообразные способы взаимодействия в цифровом мире.