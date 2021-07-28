Признаки надежного интернет-магазина

20:23 28.07.2021

Как распознать человека, идущего со временем?

Правильно: он хоть раз совершал покупки в интернет-магазинах. Действительно, с каждым годом любителей онлайн-шоппинга становится все больше, но не все разбираются в том, чем отличается «порядочный» интернет-магазин от фальшивого и мошеннического сайта. В этой статье мы поговорим про основные признаки надежного онлайн магазина, в котором нестрашно совершать покупки.

Что является гарантом надежной покупки в интернет-магазине?

Существует ряд признаков, опираясь на которые, можно со спокойной душой совершать онлайн покупки. На примере сайта https://zelenyishar.ru/ рассмотрим основные характеристики таких сайтов:

1. Наличие контактных и регистрационных данных продавца. Помимо классических данных по типу телефона, электронной почты и названия юр.лица, должны, по хорошему, на сайте быть опубликованы банковские реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН). Стоит так же проверить на предмет мошенничества название предприятия, ведь может произойти так, что их вообще и нет, на самом деле. Лучше всего проверять на сайтах налоговых служб.

2. Работа операторов колл-центров и службы поддержки. Обязательно обратите внимание на работу специалистов поддержки, работа которых заключается в оперативном урегулировании различных вопросов разного уровня. Если же Вам, как клиенту, отвечают быстро и вежливо, это означает, что компания заинтересована в сотрудничестве с клиентами. Если же Вы долго ждете ответ, и письма на электронную почту приходят максимально редко, то тогда нужно подумать и о скорости отправки товара.

3. Красиво оформленный сайт интернет-магазина. Можно сказать, что у онлайн-магазина лицом фирмы является именно сайт, на который любой человек может перейти и совершить покупки. Помимо того, что эстетически красивый сайт сразу же вызывает некое доверие со стороны потенциальных покупателей, такой сайт имеет некоторый таймер с обратным отсчетом в период скидок.

4. Наличие удобного и безопасного способа оплаты. Чтобы не потерять деньги и не попасть на мошенников, в обязательном порядке нужно смотреть на способ оплаты и условия доставки. Обычно узнать информацию по этому поводу можно прямо на главной странице сайта, или на сайтах платежных агрегаторов. Но, если вы вдруг замечаете, что для того, чтобы оплатить товар Вам нужно отправить деньги по номеру кошелька (Яндекс.Деньги, Qiwi и так далее), это означает, что переводить денежные средства вы будете на личный счет владельца, а, соответственно, гарантировать возврат никто не сможет.