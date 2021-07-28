Мебель для кухни: оформляем стильно комнату – создаем уют

20:28 28.07.2021

Красиво оформленное помещение радует глаз, воодушевляет и позволяет расслабиться и заняться любимым делом.

Это в полной мере относится и кухонной зоне, где домашний или профессиональный повар из простых продуктов питания создает настоящие шедевры. Делать это просто в хорошо меблированном помещении. Здесь все располагает к тому, чтобы подготовить продукты, приготовить вкусное и полезное блюдо, мыть и хранить посуду, кухонные принадлежности. Но главное – лучшая мебель в СПб дает возможность собрать за общим столом родных, друзей, принять гостей и попотчевать всем блюдами домашней кухни. Чтобы оформить «поваренное» помещение, используют лучшие наработки дизайнеров.

Самая модная кухня: тенденции и оригинальные идеи

Для оформления помещения создают интересные дизайн-проекты, которые предлагают использовать готовые гарнитуры или выбирать предметы обстановки отдельно, пользуясь подсказками оформителей:

Формирование кухонного острова. В современном интерьере используют интересное направление – устанавливают кухонные «острова», в которых удобно готовить и кушать. Для оформления можно выбирать большие и компактные гарнитуры, в которых есть все необходимое – тумбы с ящиками, столешницы, места для установки раковин и печки, чтобы готовить лицом к лицу со своими членами семьи.

Комфорт всегда на первом месте! Любая мебель должна быть удобной и практичной. Для оформления часто используют кухонные наборы со шкафами и тумбами открытого типа. Они частично или полностью лишены дверей, потому повару всегда удобно доставать посуду, продукты, инструмент для готовки. Для повышения комфорта гарнитуры дополняют встроенными светодиодными лампами или лентами. Они красиво подсвечивают мебель, создают особенный антураж, позволяют готовить даже в темном помещении.

Сочетание привычных и необычных материалов. для производства мебель используют исключительные материалы. Особенное внимание направлено на их экологическую безопасность. Большой популярностью пользуется дерево и камень, которые могут дополнить стекло и пластик, композитные материалы.

Для создания мебели используют и другое сырье, которое напрямую связано с индустриальным стилем. К таким относятся кирпич, сталь и даже бетон. Не менее популярна плитка, имитирующая разные материалы и узоры.

Внимание на цвет и стиль!

Особенное внимание направлено на цветовое оформление кухонного пространства. Большой популярностью пользуются как цветные кухни, которые представлены в ярких оттенках, так и лаконичные оттенки. Что касается стиля, то не выходит из моды классика, большое внимание направлено эко-стиль и минимализм.