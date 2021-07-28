Виды автомобильных ковриков

22:11 28.07.2021

Согласитесь, любому автолюбителю хочется видеть салон своей машины чистым и аккуратным, независимо от погодных условий и сезона года.

В этой статье мы поговорим как что такое коврики EVA, и как выбрать идеальный автоковрик для себя, который соответствует индивидуальным предпочтениям.

Какие бывают коврики для авто?

Существует несколько видов автоковриков, про каждый из которых мы поговорим по отдельности.

1. Текстильный. Вообще они сделаны из синтетического материала, производимого из мягкого волокна. В основе находится стандартная резиновая основа. В свою очередь такие коврики делятся еще на две подкатегории – стандартный автоковрик и 3D. Последние имеют такое строение: верхний ворсовый слой, средний слой с повышенными гидроизоляцией и теплоизоляцией, нижний противоскользящий слой.

2. Резиновый. Можно сказать, что резиновый автоковрик – это своего рода классика, у которой есть масса преимуществ: бюджетная цена, защита от грязи и воды, обеспечение чистоты салона от загрязнений, легкое очищение от грязи. В основном они идут в одной цветовой гамме – черной, и не имеют особых окантовок.

3. EVA коврики. Ева коврик – это автомобильный коврик для салона, который состоит из материала, который называется этиленвацитат. Основа данного материала базируется на использовании вспененного каучука. Eva - экологичный, безопасный, и не вызывающий аллергии материал, что особенно важно, если в машине находятся дети. Из преимуществ можно выделить небольшой вес, влагоотталкивающие свойства, прочность и большой срок эксплуатации. В свою очередь, такие коврики делятся на два вида – соты и ромб. Они отличаются между собой уровнем впитывания воды (соты надежно впитывают больше жидкости за счет своей шестиугольной формы), а также степенью жесткости (у ромбообразных ковриков больше жесткости, ведь у них стенки толще).

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