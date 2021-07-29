Сервисы доставки пиццы в Новосибирске

Ни для кого не секрет, что сейчас сервисы доставки еды – это очень популярно и трендово. 

Действительно, в мире, где комфорт и удобство занимают главенствующее положение, альтернативные способы употребления пиши заменяют классические и традиционные установки по типу «готовить и есть дома». В этой статье мы поговорим про сервисы доставки еды в Новосибирске, который основывается на рейтинге сайта https://promo.chibbis.ru/reytingi

Топ-3 лучших сервиса доставки пиццы в Новосибирске

Не знаете, где вкусно заказать пиццу? Ниже приведен список ресторанов, основанный на реальных отзывах:
1. Sushitime. Из преимуществ можно сразу отметить бесплатную доставку от 600 р, вариативность оплаты – либо наличные, либо при получении заказа картой. Хитами заведения являются пиццы «Пепперони», «Грибная», «Куриная». Так же стоит отметить про акции: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор! Рейтинг заведения строится на отзывов: из всех отзывов 78 процентов – положительные.
2. Pizza Rosso. Радует доставка, которая осуществляется бесплатно от шестьсот рублей. Способы оплаты могут быть разными – наличные средства и карта (при получении заказа), оплата онлайн картой. Самые популярные позиции, которые чаще всего заказывают в пиццерии Pizza Rosso: пиццы «Гавайская», «Маргарита», «Ветчина/грибы». Так же необходимо сказать про акцию: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор. Существует статистика – 75 процентов положительных отзывов! Время работы ресторана – с 8.00 до 21.30.
3. ДоброВыпечка. Бесплатная доставка осуществляется при сумме заказа от 1000 рублей. Оплата производится только наличными при получении заказа. Из хитов данной пиццерии можно выделить следующие: пицца «Пепперони», «Греческая», «Маргарита». Из особенностей особенно выделяется наличие веганского меню. К сожалению, на данный момент доступен только самовывоз из ресторана.


 

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