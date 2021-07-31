Что такое арома-увлажнитель воздуха и какая от него польза?

16:31 31.07.2021

Довольно часто люди задаются вопросом: «Зачем нужен увлажнитель воздуха?»

Ответов может быть несколько, но для начала нужно разобраться в том, что это такое, а потом уже поговорить про его основные задачи.

Увлажнитель воздуха: что это?

Отвечая на данный вопрос, нужно начать с того, что под увлажнителем воздуха подразумевается электроприбор, который используется для того, чтобы повышать влажности воздуха в помещении. Нужно сказать, что в самых современных моделях так же есть функции ароматизации и подсвечивания.

А нужен ли Вам увлажнять воздух и приобретать увлажнитель?

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, ответьте на тестовые вопросы. Если ответ окажется положительным хотя бы на один нижеперечисленный вопрос, стоит серьезно задуматься о приобретении данного устройства:

1. Наличие в комнате статистических разрядов;

2. Постоянно погибают комнатные растения;

3. Вы ощущаете постоянные раздражения кожи и слизистой носа;

4. Наблюдается снижение иммунитета всей семьи и людей, проживающих в квартире/доме;

5. Вы постоянно чувствуете приливы сонливости, вялости, а также быстро устаете;

6. Сон становится плохим;

7. Наблюдается пониженный аппетит у детей.

Почему снижается уровень влажности помещения?

Существует несколько ответов на этот вопрос:

1. Активно работают батареи, особенно это актуально в зимнее время;

2. Работа таких устройств, как телевизор, компьютер, бытовой техники (пылесос) «сушит» помещение;

3. Расположение окон: если они находятся на солнечной стороне, это также негативно влияет на уровень влажности.

Зачем нужен увлажнитель воздуха?

Переходим к ответу на основной вопрос. Из вышеперечисленного следует, что на уровень влажности комнаты влияют электрические приборы. Однако, в современных реалиях достаточно сложно отказаться от них, ведь без них становиться крайне проблематично работать, учиться, убираться и так далее. Соответственно, приобретая увлажнитель воздуха, вы можете забыть про синдром сухого носа и аллергию, при этом, совсем не придется отказываться от привычных вещей.

Благодаря увлажнителю воздуха, вы улучшаете состояние своей кожи, устраняя шелушения, зуд, тресканье и так далее.

Увлажнитель воздуха защищает помещение от вредных вирусов и бактерий, тем самым помогая иммунной системе.

Не стоит забывать, что от недостатка влажности, страдают и глаза, ведь это влияет на глазное напряжение и их быструю усталость. Увлажнитель воздуха устраняет эту проблему.

Улучшение качества сна – тоже важный плюс, который заставляет задуматься о приобретении увлажнителя воздуха.

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