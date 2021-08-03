Что такое хедхантинг?

12:01 3.08.2021

В современном капиталистическом мире, где бизнес – это основа жизни, требуются высококвалифицированные кадры для производственных и умственных деяний.

Однако, не всегда получается найти таких специалистов, ведь конкуренция на рынке огромная. В этой статье мы поговорим про хэдхантеров и метод executive search.

Кто такие хэдхантеры?

Под хедхантингом подразумевается работа по поиску и подбору персонала. Это направление рекрутмента занимается не только набором кадров по основным профессиям (юристы, бухгалтера и так далее), но и кадров редких специальностей.

Что отличает хедхантеров?

Для начала нужно понимать, что для того, чтобы перенять себе в компанию ценного сотрудника, оффер с повышенной зарплатой не всегда работает. Хедхантеры обладают определенным уровнем экспертности, личностными и профессиональными данными, которые позволяет проводить тонкую работу с психологией «объекта» хедхантинга. Зачастую хороших кадров движет не финансовая мотивация, а личная, заключающаяся в перспективе развития и возможности реализовать свои карьерные возможности. А понять, что может заинтересовать человека, могут только опытные психологи-хедхантеры.

Почему стоит обратиться к помощи хедхантеров?

Во-первых, благодаря работе хедхантеров, в компании появятся специалисты, способные вывести доходы организации на новый уровень или нормализовать процесс работы.

Прекратится текучка кадров, что благотворно скажется на финансовом положении компании.

Если в вашей организации появляется ценный сотрудник, конкурентоспособность фирмы растет.

Нужно отметить, что ошибка в выборе сотрудника может привести к различным проблемам: не только вопрос в денежных средствах, но и в репутации. Рекрутмент-компании дают гарантию конфиденциальности своим клиентам, ведь в случае перехода какой-либо информации третьему лицу, велика вероятность понижения репутации.

Что такое Executive search

Под данным методом подразумевается подбор руководящих кадров, который заключается в привлечении разных кандидатов, работающих в лидирующих фирмах, которые конкурируют с компанией клиента. К рекрутским этапам можно отнести несколько моментов:

1. Первая консультация с заказчиком;

2. Анализ рынка профессий по данному рыночному сегменту;

3. Подбор и собеседование/переговоры с потенциальными сотрудниками;

4. Проведение собеседования выбранных кандидатов с заказчиком;

5. В случае успеха, принятие на работу сотрудника и заключение с ним трудового договора.

