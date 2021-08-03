13:34 3.08.2021

Драгоценные металлы – это прекрасный способ инвестирования.

Самым популярным видом драгоценных металлов является золото. Раньше золото было некой валютой, времена поменялись, но до сих пор для многих актуальна продажа и скупка золота спб. В этой статье мы поговорим про виды золота.

Введение

Нужно отметить, что практически ни одно ювелирное украшение не делается из золота целиком, так как данный материал довольно мягкий и не пригоден для повседневного ношения. В этом случае, в золото стали добавлять определенный компонент – лигатура, который видоизменяет золотое украшение, меняет его стоимость и характеристики. То есть, по сути, лигатура - это часть, состаящая из других металлов, которую добавляют в золото на стадии изготовления ювелирного украшения.

Какие бывают виды золота

Как говорилось ранее, золото бывает разных видов, и классифицируют его в зависимости от добавленных в него элементов:

1. Желтое золото. Чистое золото имеет желтый цвет. Однако, как можно заметить, существуют различные оттенки золота – от темного желтого до лимонного. Такая цветовая палитра зависит от степени добавления меди и серебра. Медь придает более теплый и теплый цвет, серебро же – более светлые оттенки. Нужно отметить, что от добавочных материалов исходит проба.

2. Белое золото. В лигатуру данного золота входят такие металлы, как палладий, никель, серебро или платина.

3. Красное и розовое золото. Такой цвет золота получается, если в лигатуру входит медь. Благодаря добавлению меди, изделие становится более прочных и долговечным.

4. Синие оттенки золота получается, если к основе – золоту – добавить кобальт или покрытие из родия, чтобы получить светло-голубой, можно также добавить индий. Однако, не стоит думать, что под понятием «синее золото» подразумевается изделие с ярко-выраженным цветом. На самом деле, такие украшения имеют лишь оттенок или отлив цвета.

5. Трендом сейчас является черное золото, которое получается вследствие добавления в металл кобальта и хрома.

