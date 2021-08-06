Список самых популярных цветов для подарков

07:54 6.08.2021

Цветы – это идеальный подарок на все случаи жизни

Любой гость цветочного магазина может найти там огромное количество видов растений, но все-таки, согласитесь, есть цветы, которые пользуются мировой популярностью вот уже несколько сотен лет. В этой статье мы поговорим про самые популярные цветы, из которых создаются цветочные композиции.

Перечень самых популярных цветов

Данный список составлялся с учетом статистики флористики со всего мира. Итак, давайте посмотрим, из каких цветов составляются букеты чаще всего.

Гвоздика

На пятом месте находятся гвоздики. Чаще всего букеты из гвоздик покупаются ближе к началу мая. В Америки и Канаде гвоздики ассоциируются с Днем матери. Гвоздики используются повсеместно на свадьбах и на банкетах, очень часто в качестве свадебных букетов и бутоньерок жениха.

Хризантема

Четвертое место занимают хризантемы – самый уважаемый японский цветок. Помимо своей красоты, цветы хризантем способны поглощать негативные бензольные и формальдегидные вещества.

Пион

Открывает тройку самых популярных цветов пион. Чаще всего пионы используются в композициях свадебных букетов, в качестве подарка близким людям прекрасного пола, а также на дни рождения. Пион – это вестник из Китая, но не смотря на свою «восточность», он поистине является одним из любимых цветов девушек Европы.

Тюльпан

Одним из самых многочисленных (в плане сортов) цветком является тюльпан. Сортовой ассортимент тюльпанов оценивается в три тысячи видов, а оттенков лепестков вообще не счесть. В России принято дарить тюльпаны на праздник Восьмое марта.

Роза

Неудивительно, что роза находится на первом месте данного рейтинга… Ведь из года в год роза символизирует любовь. Цветы розы олицетворяют то, без чего человек не может жить, возможно, поэтому они такие популярные. Флористы и садоводы любят розы за то, что это достаточно утонченный и роскошный цветок, а также за то,что розы имеют огромное количество разновидностей, а обилие оттенков позволяет выбрать букет на любой праздник.

Флористический магазин «База цветов» в Дзержинске сотрудничает с лучшими цветочными плантациями, поэтому за качество и свежесть букета можно не переживать. Оперативный сервис курьеров осуществит доставку в самые кратчайшие сроки. Заказать свежий букет можно на официальном сайте цветочного интернет-магазина по ссылке https://cvety-dzr.ru/

