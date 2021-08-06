Что такое газонная решетка? Разбираемся в вопросе
Для многих людей – это привычное глазу явление, однако не все понимают, что содержать участок земли – дело непростое, ведь недостаточно взрастить траву и заниматься поливкой. Почва имеет свойство выветриваться, вымываться и уседать под действим механического воздействия. Чтобы этого не происходило, и газон всегда оставался в приличном виде, необходимо устанавливать газонные решетки. В этой статье мы поговорим про то, что такое газонная решетка и зачем она нужна. Более подробную информацию о газонных решетках и ценах можно найти на сайте компании GazonnayaReshetka
Что такое газонная решетка
Газонная решетка представляет собой определенное количество модулей, сделанных из особого материала – очень прочного пластика – которые соединяется с помощью специальных замков-защелок. Модули бывают разных форм, это зависит от целей использования. Например, модули в виде ромба и в виде сот предназначаются, в основном, для территорий под парковку авто и дорожек для пешеходов. Еще их называют стандартными.
Решетка в виде квадратных модулей предназначается для территории, где происходит максимально интенсивное и непрерывное движение ТС, так как квадратная форма лучше всего выдерживает нагрузку в четыреста тон на один квадратный метр.
Предназначение газонной решетки
Существует несколько причин, зачем нужно устанавливать газонную решетку:
1. Укрепление почвы;
2. Предохранение почвенного слоя от возникновения эрозии;
3. Защита корневой системы растения.
Плюсы приобретения газонных решеток
Ниже приведен перечь преимуществ, которые вы получите, если поставите такую решетку на газон:
1. Их легко транспортировать. Одна решетка весит в среднем от одного до шести килограмм, а размер ее составляет 400×600 мм.
2. Простой монтаж. Такое приспособление можно собрать как самостоятельно, так и автоматизировано.
3. Газонная решетка способна выдержать температуру до минут сорока градусов по Цельсию;
4. Материал, из которого сделаны газонные решетки, абсолютно экологически чистый (повторно использованный полиэтилен, стабилизированный с помощью ультрафиолета).
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