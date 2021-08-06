Что такое газонная решетка? Разбираемся в вопросе

13:47 6.08.2021

Невозможно пройти мимо красивого и ухоженного газона.

Для многих людей – это привычное глазу явление, однако не все понимают, что содержать участок земли – дело непростое, ведь недостаточно взрастить траву и заниматься поливкой. Почва имеет свойство выветриваться, вымываться и уседать под действим механического воздействия. Чтобы этого не происходило, и газон всегда оставался в приличном виде, необходимо устанавливать газонные решетки. В этой статье мы поговорим про то, что такое газонная решетка и зачем она нужна. Более подробную информацию о газонных решетках и ценах можно найти на сайте компании GazonnayaReshetka

Что такое газонная решетка

Газонная решетка представляет собой определенное количество модулей, сделанных из особого материала – очень прочного пластика – которые соединяется с помощью специальных замков-защелок. Модули бывают разных форм, это зависит от целей использования. Например, модули в виде ромба и в виде сот предназначаются, в основном, для территорий под парковку авто и дорожек для пешеходов. Еще их называют стандартными.

Решетка в виде квадратных модулей предназначается для территории, где происходит максимально интенсивное и непрерывное движение ТС, так как квадратная форма лучше всего выдерживает нагрузку в четыреста тон на один квадратный метр.

Предназначение газонной решетки

Существует несколько причин, зачем нужно устанавливать газонную решетку:

1. Укрепление почвы;

2. Предохранение почвенного слоя от возникновения эрозии;

3. Защита корневой системы растения.

Плюсы приобретения газонных решеток

Ниже приведен перечь преимуществ, которые вы получите, если поставите такую решетку на газон:

1. Их легко транспортировать. Одна решетка весит в среднем от одного до шести килограмм, а размер ее составляет 400×600 мм.

2. Простой монтаж. Такое приспособление можно собрать как самостоятельно, так и автоматизировано.

3. Газонная решетка способна выдержать температуру до минут сорока градусов по Цельсию;

4. Материал, из которого сделаны газонные решетки, абсолютно экологически чистый (повторно использованный полиэтилен, стабилизированный с помощью ультрафиолета).

