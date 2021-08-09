Зачем бизнесу презентации

Презентация является эффективным и многофункциональным инструментом в сфере бизнеса.

Сфер применений и ее видов так много, что очень часто возникают путаницы: в понимании какой должна быть ее структура, какой необходимый объем и целесообразное содержание, каким нужно сделать оформление.

Популярный вид презентации

Правильным подходом при разделении презентаций на виды, будет распределение их по целям применения. Работа должна иметь свою цель, оптимально и полно ее реализовывать.

Самой распространенной целью является осуществление продажи. Наиболее часто встречающимися в использовании, являются презентации, рассказывающие о компании, описывающие ее конкретную продукцию или услугу.

Такие презентации чаще всего состоят из двух блоков слайдов. В первую часть входят слайды, про саму компанию, ее историю, преимущества, описание бизнес-процессов. Во второй части располагаются слайды, презентующие услуги и товары. Часто вторая часть не постоянная и ее содержание меняется в зависимости от адресата. В данном случае презентация становится приближенной к формату коммерческого предложения. При расширенной версии, будут включены описания кейсов, примеры работ, содержание пакетов услуг и их вариаций, подробное описание процессов работы, в этом случае, презентация принимает форму маркетинг-кита.

Рекомендуется объем данных должен быть в рамках 10-20 слайдов. Для формата КП рекомендовано, использовать минимальный объем, до 10. Для медиа-кита, целесообразно использовать больной объем - от 25 слайдов.

Дизайн необходимо разрабатывать в фирменном стиле, при этом наполнение рекомендуется иллюстрировать элементами и диаграммами, специально разработанными в основной визуальной концепции компании.

Формат презентации должен иметь возможность использовать презентацию в электронном варианте (пересылать по почте), иметь высокое качество изображений (демонстрировать в конференц-залах), возможность печати (использовать как раздаточный материал). При необходимости материалы можно легко сверстать под буклет для профессиональной печати в типографии.

Видов презентаций на сегодняшний момент великое множество и мы рассмотрели только одну, самую большую и более востребованною в бизнесе группу. Но, несмотря на все разнообразие презентаций, можно выделить основные принципы, важные для всех ее видов.

При разработке уделите особое внимание параметрам:

  • четкая структура,
  • читабельный шрифт,
  • количество информации,
  • оформление в фирменном стиле компании.

Для оформления презентации можно использовать два подхода: адаптация шаблонных вариантов (бизнес) или индивидуальная разработка всех ее элементов (имиджевая). Ознакомиться с примерами презентаций можно здесь https://topform.ru/web/promo. Выбор формата зависит от задач, которые стоят перед компанией и от ее возможностей.

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