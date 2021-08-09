Как наконец выучить английский?

20:13 9.08.2021

Английский язык становится незаменим не только в работе, но и в различных жизненных и бытовых ситуациях.

Рано или поздно вы столкнетесь с надобностью его учить. Существует множество различных способов изучения:

частные репетиторы – обучение с личным педагогом по индивидуально разработанной программе. Единственный минус – такие занятия могут стоить недешево;

языковые курсы – изучение языка в небольших группах по 5-10 человек с помощью профессионального педагога. Такие занятия эффективны для конкретной цели изучения, но не учитываются ваши собственные пожелания и потребности;

онлайн-обучение с помощью видеоуроков – серия уроков может быть разработана настоящими профессионалами, но не факт, что они вам подходят и вы будете все понимать;

самостоятельное обучение с помощью учебников, грамматик, сайтов – это бюджетный вариант, но все же ненадежный. Вам будет не хватать педагогического руководства;

создание вокруг себя языковой среды. Книги, фильмы, новости и коммуникация на английском являются эффективными, но только если у вас уже есть неплохой уровень.

Как узнать свой уровень по английскому? Почему вам стоит срочно взяться за изучение?

Определить уровень английского можно, протестировав свои знания. Вы можете это сделать как самостоятельно, так и с помощью педагога. В Интернете есть много бесплатных тестов. Лучше сразу проходить тестирование по грамматике, словарному запасу, чтению и аудированию. Комплексный результат и будет показателем вашего уровня.

Сегодня школьного английского уже недостаточно для трудоустройства и деловых коммуникаций. Технологии стремительно развиваются, а вместе с ними – и требования к современному специалисту. Поэтому, не откладывая, стоит взяться за улучшение своего английского.

Курсы английского языка – все за и против

Курсы являются групповыми занятиями при частных образовательных учреждениях. Развитие в группе мотивирует намного больше, чем отслеживание прогресса самостоятельно. Ведь вы можете оценить свой результат в сравнении с другими учащимися. Группы также должны формироваться по уровню и цели обучения участников.

Но на практике так происходит не всегда. Ваш уровень может быть необъективно оценен . Преподаватель ориентируется на общую программу и общий результат. Прогресс может наступить через месяц, а может и не наступить вообще. Также от вас потребуют оплатить всю стоимость курса наперед, а это в пределах 15000-50000 т/месяц.

В отличие от других языковых курсов, курсы от Buki(https://buki.kz/repetitor/siemiey/) являются полностью индивидуальными. Учащийся занимается с профессиональным педагогом один на один по согласованному ими графику. Также ученик может вносить свои коррективы в учебную программу. Занятия проходят онлайн с использованием интерактивных платформ. Выпускники курсов Buki наблюдали улучшение уже на третьей-четвертой неделе. Стоимость довольно умеренная – примерно 16000-35000 т/месяц.

Репетитор по английскому: преимущества, недостатки, стоимость и результаты

На сайте Buki есть большой выбор преподавателей как в вашем городе, так и для занятий онлайн. Скажем, если вам нужен репетитор по английскому языку в г. Семей, вы можете выбрать среди 30 анкет. Если хотите заниматься онлайн, вам нужно будет сделать выбор среди свыше 1500 анкет репетиторов.

Стоимость занятий у начинающего репетитора – 1500-2000 т/час, у репетитора со средним опытом – 2500-3000, а у педагогом с опытом более 20 лет – 4000-5000. В индивидуальных занятиях прогресс обычно наблюдается после 5-10-го урока.

Любые недостатки можно исправить или сменить педагога. Так, вас может не устроить цена или квалификация прпеподавателя не соответствует вашим запросам. Но в целом частные занятия имеют много преимуществ: