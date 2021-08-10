Декоративная косметика NYX Professional MakeUp: то, что нужно знать

14:01 10.08.2021

Для многих современных людей косметика стала неотъемлемой частью жизни

Действительно, косметика является превосходным и доступным инструментом, который позволяет подчеркнуть индивидуальность любого человека, независимо от гендерной принадлежности. Существует несколько видов косметики: уходовая и декоративная. В этой статье мы поговорим про декоративную косметику NYX, которую можно заказать в официальном интернет-магазине декоративной косметики NYX Professional MakeUp.

История возникновения компании

История компании берет свое начало с 1999 года, когда молодая предпринимательница TONI KO осознала необходимость создания косметики для ярких и молодых девушек, которую финансово мог бы осилить каждый. Бренд был назван в честь богини Греции Никс, которая, по преданиям, была повелительницей ночи.

Пик компании пришел на 2009-2010 год, когда Тони выпустила огромное количество разнообразных и сенсационных новинок, среди которых особенно выделяются профессиональные наборы для мэйкапа (NYX Makeup Artist Kit), лайнеры, наборы палитр теней разных оттенков, праймеры и так далее.

Почему компания NYX так полюбилась женщинам всего мира?

За все время существования данного бренда, а времени прошло уже больше двадцати лет, NYX Professional Makeup по прежнему держат свою планку качества. Есть несколько характеристик, которые отличают NYX от конкурентов:

1. Финансовый вопрос. Когда Тони Ко, основательница бренда, запускала первую линейку декоративной косметики, в ее голове была цель сделать качественную профессиональную косметику доступной для каждой.

2. Невероятно большой ассортимент декоративной косметики: косметика для макияжа глаз, косметика для макияжа губ, косметика для макияжа лица, декоративные средства для тела, лаки для ногтей и многое другое.

3. Качество, проверенное десятилетиями. В составе декоративной косметики бренда NYX Professional Makeup только натуральные вещества, косметика гипоаллергена, поэтому ее можно рекомендовать даже тем, у кого очень нежная и чувствительная кожа.

4. Забота об окружающем мире. Политика компании строится на принципах заботы и защиты животных. Поэтому, ни одно косметическое средство не было протестировано на безобидных созданиях. Практически десять лет назад NYX была награждена премией PETA за свою четкую позицию по отношению к животным.

5. Наличие постоянных сезонных обновлений коллекцией. Это немаловажный аспект, ведь мода, как известно, изменчива. С каждым днем тенденции в сфере моды и красоты меняются, и чтобы быть актуальной, косметика должна соответствовать и подстраиваться под запросы людей.

