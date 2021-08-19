Типы керамогранита

04:06 19.08.2021

Невозможно представить жилую квартиру или дом без качественной отделки.

Существует огромное количество отделочных материалов на любой вкус и цвет, но самым оптимальным решением является отделка керамогранитом. В этой статье мы подробнее поговорим про типы керамического гранита для того, чтобы вы могли грамотно купить керамогранит и не ошибиться с выбором.

Что такое керамогранит?

Материал, который используется для обустройства внешнего и внутреннего убранства, называется керамогранитом. Зачастую, по ошибке, керамический гранит называют керамической плиткой. Однако, это не совсем верно, ведь керамогранит обладает улучшенными техническими характеристиками и расширенными областями использованиями. Состоит керамогранит из глиняной основы, шпата и кварца. Он подходит для отделки не только жилых помещений, но и для уличного пространства.

Критерии керамического гранита

Классифицировать керамогранит можно по-разному. Но в основном, все его виды отличаются друг от друга следующими характеристиками:

1. По весу, форме, плотности, пористости, размерам;

2. По типу поверхности;

3. По способности выдерживать нагрузки;

4. По техническим характеристикам;

5. По дизайнерскому решению.

Типы поверхности керамического гранита

Существует несколько типов керамогранита по типу поверхности:

1. Технический керамогранит. Обладает высокой износостойкостью и используется повсеместно.

2. Глазурованный – не рекомендуется использовать при больших нагрузках;

3. Декорированный – это золотая середина между техническим и глазурованным керамогранитом. Может имитировать различные природные фактуры, например, дерево или мрамор, но при этом, обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать большие нагрузки.

