Чем отличается профессиональная косметика от масс маркета?

05:17 19.08.2021

Косметика – это достаточно актуальная тема на сегодняшний день, ведь ей пользуются не только прекрасный пол, но и мужчины.

Достаточно часто среднестатистический покупатель слышит слова «профессиональная косметика» и косметический масс-маркет. В этой статье мы поговорим про то, чем отличается профессиональная косметика от «непрофессиональной». Ознакомиться с первой вы можете на сайте магазина evitastore.ru.

Основные отличия профессиональной косметики от обычной

На самом деле, дела обстоят достаточно просто. Существуют несколько основных параметров, которые различают масс-маркет от профессиональных линеек косметики:

1. Состав. Под этим подразумевается концентрация компонентов-веществ, входящих в то или иное косметическое средство. Рядовая косметика обладает тридцати процентами активных элементов, в профессиональную линейку же входит более пятидесяти, а то и семьдесят процентов активных веществ.

2. Способ применения. Некоторая профессиональная косметика предназначается только для использования в салонах специалистами. Почему? Потому что они оказывают достаточно серьезное воздействие на части тела человека, и предназначаются для разовых процедур. Но, есть линейки профессиональной косметики, которые подходят и для домашнего использования. Эту информацию необходимо уточнять на этикетки продукции.

3. Аллергенность тех или иных компонентов, которые входят в состав косметики. Косметическая продукция для профессионалов проходит несколько стадий исследований, что делает ее более безопасной для человеческой кожи.

На что стоит обращать при выборе проф.косметики?

1. Обращайте внимание на упаковку. Чем скромнее оформление, тем дороже продукция. Это некое негласное правило;

2. Косметика бывает разной: уходовой и декоративной. Профессиональная косметика предлагает пользователю более обширный ассортимент;

3. Обязательно смотрите на состав. Не исключено, что некоторые компоненты в индивидуальном порядке смогут вызвать раздражение и аллергическую реакцию;

4. В отличие от косметического масс-маркета, профессиональная косметика требуют определенных соблюдений правил хранения и применения.

