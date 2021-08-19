07:10 19.08.2021

Если необходимо быстро проверить свою задолженность, стоит воспользоваться ресурсом UOVGO.RU.

В представленной ниже информации подробно описаны все преимущества использования этого портала, подробно расписано, как действовать для того, чтобы узнать свою или чужую задолженность. Изучив представленные вниманию данные становится понятно, что ФССП проверка задолженности по фамилии осуществляется достаточно легко и просто.

Порядок проверки задолженности

Для того чтобы проверить задолженность, необходимо перейти на главную страницу ресурса UOVGO.RU. Здесь в специальном окне заполняются следующие данные:

ФИО; регион поиска; дата рождения.

Это основные данные, которые при необходимости можно и нужно добавлять. Например, если проверять юридическое лицо, в обязательном порядке нужно будет указывать это в специальном разделе, так как базы у юридических и физических лиц совершенно разные.

Кроме того, есть специальная графа с номером исполнительного производства. Если у пользователя есть в распоряжении такой номер, можно ввести его и тем самым получить точные данные непосредственно по одному определенному делу.

Вне зависимости от того, кто проверяется, и какие данные вводятся, процесс поиска не занимает много времени. Система выдает результат практически моментально. Дополнительным преимуществом является то, что все данные здесь регулярно обновляются. Соответственно вниманию представлена информация актуальная на момент запроса. После того, как пользователь нажимает на кнопку - узнать задолженность - буквально в течение 20 секунд база предоставит ему подробные данные по задолженностям.

Здесь прописана сумма, номер производства, дата, когда дело была активировано. Кроме того, представлена вниманию онлайн кнопка для оплаты. Говоря иными словами, здесь же на сайте поиска задолженность можно погасить В этом заключается еще одно неоспоримое преимущество ресурса.

Как закрывают исполнительное производство?

Судебное производство закрывают только в том случае, если полностью погашена задолженность по тому или иному делу, а также оплачены все исполнительские сборы. Искать их из дополнительных источников не требуется. Подобные сборы также прописываются и часто плюсуются к общей сумме задолженности.

Что касается сроков закрытия дела и исчезновения его из базы данных о должниках, то здесь нет точных сроков. По умолчанию на это отводится 14 рабочих дней. Если по прошествии данного времени судебный пристав не закрыл исполнительный лист, потребуется лично обратиться в ведомство или написать руководству ФССП. Обычно на этом этапе все вопросы, связанные с незакрытыми производственными делами решаются достаточно оперативно.

В некоторых случаях исполнительное производство оканчивается досрочно. Среди самых распространенных ситуаций можно выделить следующие:

исполнитель не имеет возможности погасить долг; должник признан банкротом; смена обстоятельств исполнительного производства; возвращение исполнительного документа по требованию суда.

Во всех остальных случаях каждый должник должен быть в обязательно порядке погасить назначенную ему задолженность. Причем сделать это нужно в назначенные сроки, так как, чем дольше задержка, тем выше сбор по исполнительному производству.