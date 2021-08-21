Остекление лоджий в пол, или как утеплить балкон

10:38 21.08.2021

Балкон – это, своего рода, место уединения.

У балкона есть огромное количество функций: летний сад, читательский кабинет, склад, комната отдыха и так далее. И от его отстекления зависит многое – и функциональность помещения, и его эстетическая составляющая. В этой статье мы поговорим про остекление лоджий в пол и в целом про отделку балконов спб.

Сейчас мода диктует следующие тенденции – стекло отныне является отличным фасадным материалом, который может придать зданию и помещению модерный облик, и дать дополнительный уровень комфорта. Одним из проявлений фасадного застекления можно назвать застекление лоджий в пол. Такой вариант позволяет сделать жилищную площадь еще более эксклюзивной, и позволяет расширить площадь балкона. Однако, не все помещения можно застеклять в пол. Для того, чтобы убедиться, что такое дизайнерское решение будет верным, необходимо провести анализ плюсов и недостатков такого остекления.

Особенности

Благодаря данному типу застекления, можно добиться увеличения площади не только визуально, но и физически.

Также, делая застекление лоджии в пол, вы увеличиваете количество света комнаты;

Вы получаете панорамный вид, что не может не радовать глаз;

Остекление лоджии или балкона в пол – это оригинально и уникально;

Если поставить энергосберегающий стеклопакет, вы можете устроить целую оранжерею для своих растений.

К недостаткам можно отнести слишком хороший обзор со стороны соседей. Это негативно сказывается на жителях квартиры, ведь уходи то важное ощущение приватности и уединения. Однако, решение данной проблемы есть – установка зеркальной пленки или тонировки.

Как выбрать стеклопакет?

Если вы проживаете в старом доме, нужно обращать внимание на состояние основания, так как от ее прочности зависит установка двойного или тройного стеклопакета. Можно рассмотреть приобретение легких алюминиевых рам, так как они достаточно легки и могут снизить нагрузку на плиту основания.

Теплую лоджию лучше выбирать на базе ПВХ, так как данный материал отличается хорошими эксплуатационными характеристиками – теплопроводный и долгосрочный. В дополнение, оборудуйте ПВХ энергосберегающим стеклом, чтобы максимально ликвидировать вероятность появления холода.

Сейчас достаточно популярным типом остекления являются теплые раздвижные конструкции, или теплое раздвижное остекление. Они идеально подходят для небольших балконов, сохраняют тепло, но при раздвижении открывают свободное пространство.

