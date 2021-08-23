Зачем нужно учить английский язык?

16:24 23.08.2021

Всем известно, что английский язык – это международный язык, которым пользуется добрая половина человечества.

Знание английского языка дает человеку огромное количество возможностей. В этой статье мы поговорим про то, зачем нужны курсы английского языка в Алматы.

Многие люди хоть раз слышали фразу: « Учи язык, он тебе пригодится!». Но знание этого факта не дает полного понимание картинки. Для того, чтобы замотивировать Вас на изучение английского, мы собрали несколько причин, почему же все таки стоит взять языковой курс и начать заниматься английским уже сейчас.

Топ-5 причин изучения английского языка

1. Улучшение условий труда. По статистике, работники со знанием английском B1 и выше имеют возможность получить более вакантное рабочее место с улучшенными условиями труда – работа заграницей, повышенная заработная плата, оплачиваемые стажировки в другие страны и так далее. Это связано с тем, что многие компании стремятся сотрудничать с иностранными организациями, и для того, чтобы вести коммуникацию на уровне, в штате нужны люди со знанием английского языка.

2. Чтение книг и просмотр фильмов на языке оригинала. Это очень важно для любителей кинематографа и любителей «почитать». Благодаря английскому языку, вы сможете лучше прочувствовать то или иное художественное произведение, глубже понять автора, ведь зачастую при переводе теряется тот замысловатый авторский почерк. Это касается и фильмов, ведь гораздо приятнее слушать оригинальный голос персонажей, тем более, во многие фильмах отдельное внимание уделяется акцентам героев.

3. Английский язык позволяет быть в курсе многих событий. Чтобы быть в курсе трендов, необходимо читать соответствующую литературу – журналы, статьи, или же смотреть онлайн научные или бизнес-конференции. Не вся информация переводится, и зачастую, все же, такие труды остаются только лишь на английском языке.

4. Получение высшего (или иного образования) в ведущих вузах других стран. Существует огромное количество колледжей и университетом, где есть вступительные экзамены на английском языке. И если вы сдаете их успешно, вы можете учиться бесплатно. В свою очередь, наличие иностранного диплома, например, в России – это гарантия трудоустройства и хорошей зарплаты.

5. Возможность путешествовать по всему миру. Как говорилось ранее, английский – это универсальный язык, зная который, вы сможете быть уверенным что во время путешествия вы сможете узнать дорогу, получить медицинскую помощь, да и вообще объяснится с иностранцами.

