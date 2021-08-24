Сообщество Духовной Матрицы «Цветок Жизни» - новая социальная эзотерическая сеть

15:49 24.08.2021

Нам не важно, кто вы и чем вы занимаетесь.

Если вы желаете сделать свою жизнь и окружающее вас пространство более насыщенным и духовным – станьте участником Сообщества «Цветок Жизни», и получите все необходимые для этого инструменты. Важно, чтобы вы были с нами едины в стремлении развития, реализации своих талантов и привнесения гармонии в свою душу и мир. Объединяясь в едином пространстве «Цветка Жизни» вы откроете для себя доступ к единому источнику духовного роста – матрице Нагваля, постепенно растождествляясь с матрицей физического мира - Тоналем.

Сообщество «Цветок Жизни», что это и для кого создано?

Эзотерическая социальная сеть – это место, где вы будете находиться в Сообществе единомышленников, имеющих единый вектор духовного развития. «Цветок Жизни» дарует возможность развития экстрасенсорных способностей, которые дремлют в ожидании источника живительной силы.

Гармония природы основана на постоянном обмене энергии, и чтобы получить от космоса что-то, нужно обязательно чем-то делиться, ибо ничто не появляется неоткуда и не исчезает в никуда. Этот постоянный обмен энергией является базой гармоничного существования личности в любых условиях.

Несмотря на кажущуюся простоту, мир устроен намного сложнее и состоит из искусного переплетения энергетического, духовного и физического начала всего, что нас окружает. Именно это неразрывная связь матриц физического мира Тональ и духовного мира Нагваль обеспечивает энергетический баланс и гармонию космоса.

Эта энергетическая структура уникальна и живёт по своим законам, которые отличаются от правил сосуществования в физическом измерении. Те, кто постигли её суть и живут в соответствии с её ритмами, могут открыть в себе практически неограниченные возможности. Тысячелетиями мудрецы разных народов и культур питались энергией этого мира на интуитивном уровне, но наши участники получают формулу приобщения к вечному, и возвращается космогоническая связь с вселенной, которая утрачивается с рождением в физическом теле.

Возможно ли достичь счастья, удачи и признания окружающих, без страданий и отказа от личных духовных стремлений в развитии в выбранном направлении? Вряд ли. Человеческий социум строится на подавлении личности и её стремлении к духовному росту. Для этого созданы всевозможные правила совместного существования, и любые отклонения осуждаются, караются и подавляются в зародыше. Однако ищущая и открытая новым знаниям душа всегда обнажена к восприятию истины – достаточно только увидеть путь, и следовать по нему. Станьте участником Сообщества «Цветок Жизни», и вы откроете для себя направление к единому вселенскому духовному источнику, освобождающего от бренности и тщетности физического существования.

Что получают люди, примкнувшие к сообществу «Цветок жизни»?

Осознанную связь с мощнейшим источником - Нагваль , дающий духовную энергию для открытия в себя скрытого потенциала и спящих эзотерических способностей;

Возможность ускоренно начать отрабатывать свою карму и очищать её от ненужных и обременяющих факторов, тянущих на дно и не дающих развиваться;

Эффективные и простые инструменты для управления собственной жизнью. Чтобы направить течение событий в нужном вам русле больше не нужно обращаться к специалистам – ваша жизнь только в ваших руках и зависит только от вашей воли и желания;

Создание мощной базы для раскрытия и роста собственной Силы, а также спящих и скрытых внутренних духовных резервов, и, уникальных возможностей;

Доступ к большему количеству уникальных знаний, бережно собранных и сохранённых мудрецами на протяжении многих веков;

Возможность участвовать бесплатно в различных духовных мероприятиях и практиках, во время которых вы научитесь открывать в самом себе источник бесконечной энергии и управлять им;

Вы сможете помочь своим близким, родным, а также другим людям: сделать их лучше, светлее и гармоничнее, делясь своей энергией и знаниями.

Сообщество "Цветок Жизни" дарует возможность всем своим участникам: участвовать в бесплатных медитациях, работать со своей собственной кармой, зарабатывать бонусы в карму и обменить их на товары и услуги в эзотерическом магазине.

Эзотерика доступна для вас уже сейчас!

Необходимость создания Сообщества «Цветок Жизни» назрела давно, однако только сейчас это стало возможным, благодаря росту числа людей, которые предпочитают духовный рост, нежели только социальному, культурному или карьерному. Благодаря уникальному комплексу знаний, все это можно гармонично сочетать на любом поприще и избежать кризисов развития личности, а также рисков потерять себя. Каждый участник Сообщества становится одним из многочисленных каналов, которые привносят гармонию в мир, создавая почву для восстановления духовного потенциала всего социума. А это важно и для нас, и для последующих поколений.